Spiritul de echipă a decis victoria voleibalistelor de la Tomis

Echipa constănţeană CV 2004 Tomis a câştigat cu 3:0 meciul tur cu Galatasaray Istanbul din semifinalele Cupei CEV şi este foarte aproape de a rescrie istoria voleiului feminin românesc. Până acum, chiar dacă şi alte formaţii din România au reuşit să se califice în semifinale, niciuna nu a reuşit să joace finala mare a vreunei cupe europene inter-cluburi! Această performanţă stă perfect la îndemâna voleibalistelor constănţene, care au demonstrat în meciul de miercuri seară că se pot bate de la egal la egal cu formaţii de top din campionate importante ale Europei. După Dinamo Krasnodar (Rusia), şi Galatasaray Istanbul (Turcia) a părăsit învinsă terenul Sala Sporturilor din Constanţa, iar Tomis porneşte ca favorită la calificare în returul de la Istanbul, programat duminică, de la ora 20.00 (în direct la Neptun TV).

ZAKOC, LĂUDAT DE PREŞEDINTELE TOMISULUI. Jocul formaţiei gazdă i-a ridicat deseori în picioare pe inimoşii suporteri constănţeni, puţini dar devotaţi echipei favorite. Tomis şi-a dominat adversara la serviciu şi preluare, în timp ce la atac şi blocaj procentajul a fost relativ egal. „Echipa a făcut diferenţa în acest meci şi cred că am servit mai bine decât ele. În competiţiile europene, dacă nu ai un serviciu bun nu poţi să te baţi de la egal la egal cu echipe gen Galatasaray sau Krasnodar. În Champions League ne-a fost un pic mai greu la început, până ne-am acomodat cu echipele de acolo. Acele înfrângeri au fost şi ele binevenite, am învăţat din ele, iar acum se vede munca noastră, în aceste rezultate din Cupa CEV”, a declarat Diana Neaga, coordonatoarea Tomisului. „Voleiul şi campionatul din Turcia cresc în valoare an după an, de aceea victoria noastră este cu atât mai importantă. Serviciul este o parte foarte importantă a apărării. Ştiam că avem unele deficienţe la blocaj, de aceea trebuia să încercăm să punem probleme preluării adverse pentru a ne îmbunătăţi apărarea. Fetele au arătat spirit de luptătoare în acest meci, au salvat multe mingi dificile, au câştigat puncte grele după faze lungi, ceea ce a fost foarte important pentru moralul echipei şi pentru atmosfera din sală”, a spus Darko Zakoc, antrenorul principal al formaţiei constănţene. „Mi-a plăcut în primul rând dăruirea fetelor şi faptul că au respectat indicaţiile tehnice. Mai îmi place şi faptul că am un antrenor extraordinar în acest club, un antrenor care creează tacticile necesare pentru a ne aduce victoria”, a declarat Cristian Zgabercea, preşedintele grupării constănţene. „Diferenţa au făcut-o serviciul mai bun al echipei din Constanţa şi preluarea noastră slabă, dar mai ales procentajul nostru foarte slab la atac, incredibil de slab”, a explicat Dragan Nesic, antrenorul principal al grupării din Istanbul.

VESOVIC, ÎN REVENIRE DE FORMĂ. Jovana Vesovic, una dintre voleibalistele sârbe de la Tomis, a reuşit miercuri una dintre cele mai bune evoluţii ale sale de când s-a transferat la formaţia constănţeană. Ea a reuşit 15 puncte în meciul cu Galata, cu două mai puţin decât cea mai bună realizatoare a Tomisului, Katsiaryna Zakreuskaya: 10 atacuri, 3 blocaje şi 2 aşi. La preluare, a greşit trei încercări din 26 (69% pozitivă, 62% excelentă). „Din păcate, de câte ori mă întorc de la echipa naţională am probleme până îmi intru din nou în forma cea mai bună. Mă bucur că acum suntem toate fetele de la Tomis în formă, ele mă ajută, eu le ajut, iar împreună obţinem victorii importante cum este aceasta”, a explicat Vesovic. „Este dificil pentru o jucătoare care stă 6 luni la echipa naţională şi vede meciurile din colţul sălii să intre imediat în forma ideală. A trebuit să treacă ceva timp pentru a o vedea în teren pe adevărata Vesovic şi mă bucur că acest moment a venit. Nu numai astăzi (n.r. - miercuri) a jucat foarte bine, ci şi la Krasnodar. Însă victoria nu este a lui Vesovic, ci este victoria tuturor fetelor din lot”, a spus şi Zakoc.