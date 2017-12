SSC Farul Constanța așteaptă cu încredere finalul de campionat

Sâmbătă, cu începere de la ora 16.00, terenul ITC din Complexul Badea Cîrțan va găzdui meciul dintre SSC Farul Constanța și CSO Ovidiu, contând pentru etapa a 34-a și ultima din Liga a IV-a la fotbal. Partida a fost prefațată de reprezentanții liderului în obișnuita conferință de presă săptămânală, la care au fost abordate și alte subiecte. Președintele clubului, Marcel Lică, a anunțat că manșa retur din barajul de promovare în Liga a 3-a la fotbal, pe care SSC Farul o va găzdui pe 24 iunie, de la ora 17.30, va avea loc ori pe Stadionul „Farul”, așa cum dorește echipa suporterilor, ori la câteva zeci de metri distanță, pe stadionul de rugby „Mihail Naca”.

„Cele mai multe lucruri bune din acest ultim an s-au întâmplat datorită suporterilor. Acum, cu entuziasmul și cu munca lor, stadionul va fi adus în stadiul în care va fi omologat pentru baraj (n.r. - omologarea va fi efectuată de Asociația Județeană de Fotbal Constanța, cu maximum o săptămână înaintea barajelor, data limită fiind 10 iunie). Așteptăm să ni se alăture și alte forțe în acțiunea de igienizare. Ne bucură interesul autorităților locale de a prelua stadionul Farul și să dea Domnul să iasă ceva constructiv și util sportului constănțean, pentru că nu numai fotbalul are nevoie de acest stadion”, a declarat Marcel Lică. Reprezentanții clubului constănțean vor să asiste la finala Ligii a IV-a din județul Tulcea, meciul din 11 iunie urmând să decidă adversara echipei SSC Farul în barajul de promovare în Liga a 3-a. .

„Avem promisiunea doamnei director Solomon de la DJST că săptămâna viitoare ne vor ajuta și dânșii cu personal pentru igienizare. Sâmbătă și duminică, suporterii vor participa la o nouă acțiune de curățenie a stadionului. Vineri și marți tundem din nou gazonul, zilele acestea îl udăm cât se poate de mult și sperăm să arate cât mai bine pe 24 iunie”, a adăugat Georges Muzaca, președintele Consiliului Director.

„Mai avem de jucat un singur meci în campioinat, cu Ovidiu, și sunt sigur că vom câștiga. Miercuri am debutat și în Cupa României, la Corbu, unde am văzut pentru prima dată o bază sportivă frumoasă și cochetă și unde am fost primiți cu foarte mult respect. Am folosit și jucători care au evoluat mai puțin în acest retur de campionat, pentru a avea și ei șansa de a arăta ce pot. Ne bucurăm că avem soluții în lot pentru ca titularii să poată fi oricând supliniți. Pe noi nu ne interesează ce adversar vom întâlni în baraj, pentru că nu poate fi mai puternic decât noi. Eu cred că experiența lotului nostru, valoarea jucătorilor și entuziasmul suporterilor vor fi decisive pentru victorie. Cred că adversara va fi Pescărușul Sarichioi, unde joacă, printre alții, Ciobanu, Nanu, Coconașu sau Horovei, dar acolo s-au mai transferat recent și câțiva jucători de la Metalosport Galați, echipă de Liga a 3-a”, a afirmat Gheorghe Mina, antrenor secund la SSC Farul, care a precizat că Ochia și Mazilu au șanse de a juca în meciurile de baraj, recuperarea după accidentări decurgând foarte bine. Sâmbătă, cu CSO Ovidiu, din lot nu vor face parte Răvoiu, Florea (plecați la o competiție de fotbal pe plajă) și Zaharia (are turneu cu juniorii de la ACS Performer pe care îi antrenează)

Programul etapei a 34-a din Liga a IV-a la fotbal (ultima din acest campionat):

CS Năvodari - CS Agigea (10.00; 12.00)

SSC Farul Constanța - CSO Ovidiu (14.00; 16.00; teren ITC)

CS Eforie - Viitorul Fântânele (12.00; 14.00)

Știința Poarta Albă - Farul Tuzla (14.00; 16.00)

CS Mihail Kogălniceanu - Portul Constanța (12.00; 14.00)

Victoria Mihai Viteazu - Gloria Băneasa (12.00; 14.00)

Gloria Albești - Avântul Comana (12.00; 14.00)

Voința Valu lui Traian - CFR Constanța (14.00; 16.00)

Unirea Topraisar - Sparta Techirghiol (11.00; 13.00)

Clasament seniori: 1. SSC Farul 94p (golaveraj 130-13) - CAMPIOANĂ JUDEȚEANĂ, CALIFICATĂ LA BARAJUL DE PROMOVARE; 2. Viitorul Fântânele 80p (123-36); 3. CS Năvodari 73p (116-38); ... 16. Unirea Topraisar 24p; 17. CFR Constanța 22p; 18. Voința Valu lui Traian 20p.

Clasament juniori: 1. Portul Constanța 91p (golaveraj 185-30) - CAMPIOANĂ JUDEȚEANĂ; 2. CS Năvodari 88p (253-49); 3. Viitorul Fântânele 74p (142-64).

