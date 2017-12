SSC Farul începe evoluția în Liga a IV-a, duminică, la Techirghiol

Cu trei zile înaintea primului meci oficial din istoria clubului, Suporter Spirit Club Farul Constanța, echipa înființată de suporterii constănțeni, a disputat joi o ultimă partidă de verificare. Formația pregătită de Ion Barbu s-a impus în fieful celor de la Axiopolis Cernavodă, nou-promovată în Liga a 3-a, cu scorul de 2-1, prin golurile marcate de I. Florea și Bumbac. „A fost un meci mai greu, ținând cont că am evoluat împotriva unei echipe din Liga a 3-a, dar tot noi am controlat jocul. Nici nu am fost în formulă completă, pentru că trei jucători importanți, Fl. Pătrașcu, Al. Grigoraș și Vl. Neagu, nu au putut veni”, a spus antrenorul Ion Barbu. Veteranul în vârstă de 39 de ani a evoluat doar 25 de minute, fiind nevoit să părăsească terenul din cauza unei ușoare accidentări. SSC Farul a început în următoarea formulă: Tătar - Elisei, Răvoiu, Bumbac, Meleandră - I. Barbu (25 Măgureanu) - D. Popa, Ochia, I. Florea, Beşleagă - Mazilu. Au mai evoluat: I. Iacob şi Mândră.

Duminică, de la ora 11.00, constănțenii vor evolua în fieful celor de la Sparta Techirghiol, în prima etapă din noul sezon al Ligii a IV-a. „Am rezolvat legitimările, vor fi prezenți toți jucătorii la Techirghiol. Mă voi trece și eu pe foaie, dar nu știu dacă voi juca, din cauza accidentării. Tratăm fiecare meci cu seriozitate, pentru că avem un obiectiv clar, promovarea, și vrem să-l îndeplinim. Sunt convins că vor veni mulți suporteri la meci și sper să le oferim prima victoria din istoria echipei”, a spus Barbu.

