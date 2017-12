Stagiunea muzical-coregrafică de la malul mării se apropie de final

Luna iunie marchează finalul unei stagiuni muzical-coregrafice de excepţie, la malul mării, zeci de spectacole din repertoriul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” încîntînd, în ultimul an, publicul constănţean. Sezonul teatral 2008-2009 se încheie luna aceasta, însă nu înainte de a le oferi constănţenilor, aşa cum i-a obişnuit pe tot parcursul anului, un program variat de reprezentaţii din care nu lipsesc titlurile de operă, operetă, balet şi nici concertele simfonice. Spectacolele lunii iunie continuă cu o Seară camerală, organizată, săptămîna viitoare, de Teatrul „Oleg Danovski”, la Muzeul de Artă. Evenimentul dedicat melomanilor va avea loc pe data de 10 iunie, de la ora 18.00, solişti fiind Iurie Postolache - tubă şi Natalia Gribinic - pian.

Pe 11 iunie, începînd cu ora 19.00, de această dată la sala Teatrului „Oleg Danovski” va fi prezentat spectacolul de operă „Rigoletto”, pe muzica lui Giuseppe Verdi. Din distribuţie fac parte: Răzvan Săraru - debut, Roxana Bageac - debut, Mihai Frunză din Iaşi, Constantin Acsinte, Claudia Codreanu, Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin, Cătălin Ţoropoc, Doru Iftene, Iulian Bratu, Carmen Clenciu, Garofiţa Hudema, Marius Eftimie. La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului se va afla maestrul Gheorghe Stanciu. Regia spectacolului îi aparţine lui Emil Strugaru, iar scenografia este semnată de Grigore Gorduz. De asemenea, iubitorii operei mai au la dispoziţie, pe 14 iunie, de la ora 19.00, la Sala Teatrului, spectacolul „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti. Pe scenă vor evolua soliştii: Roxana Bageac, Ciprian Done, Cătălin Ţoropoc, Răzvan Pap şi Mihaela Ionescu. Orchestra simfonică a teatrului va fi condusă de renumitul dirijor Radu Ciorei. Regia spectacolului este realizată de Ognian Draganov, scenografia purtînd semnătura lui Cătălin I. Arbore. Tot pentru pasionaţii de operă, Teatrul „Oleg Danovski” a pregătit spectacolul „Nunta lui Figaro”, în regia lui Ştefan Neagrău, pe data de 18 iunie, începînd cu ora 19.00. În distribuţie se regăsesc: Stefan Popov din Bucureşti, Elena Rotari, Ionuţ Pascu, Mădălina Diaconescu, Claudia Codreanu - Bucureşti, Constantin Acsinte, Magda Marcu, Ciprian Done, Doru Iftene, Marius Eftimie, Mihaela Ionescu şi George Ionescu. Dirijorul orchestrei simfonice a teatrului va fi Radu Ciorei. Pe 21 iunie, la Sala Teatrului va fi prezentat spectacolul „Don Giovanni”, pe muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart. Rolurile principale le revin lui Ioan Ardelean, Madeleine Pascu, Stela Sîrbu, Orest Pîslariu - Bucureşti, Ciprian Done, Mihaela Ionescu, Laurenţiu Severin şi Constantin Acsinte. La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului se va afla maestrul dirijor Răsvan Cernat. Regia spectacolului „Nunta lui Figaro” este realizată de Beatrice Rancea, iar scenografia îi aparţine Doinei Levintza.

Ultimele spectacole ale stagiunii muzical-coregrafice au loc pe 24 iunie, cînd Muzeul de Artă va găzdui, de la ora 18.00, o Seară lirică avînd-o pe soprana Roxana Niţe, acompaniată la pian de Andreea Bratu, pe 25 iunie, cînd este programată, pe scena teatrului, la ora 19.00, opereta „Liliacul” de Johann Strauss şi pe 27 iunie - baletul „Cenuşăreasă”. Reprezentaţia coregrafică pe muzica lui Serghei Prokofiev, avîndu-i ca solişti pe Aliss Tarcea, Anca Strnad, Oana Dincă, Amalia Mîndruţiu, Cecilia Ursul, Adrian Mihaiu, Francisc Strnad, Constantin Dragomir, Dan Dumbravă, Alexandru Chiş, Mihai Pîslaru şi Marius Marin, va încheia sezonul 2008 - 2009 al Teatrului „Oleg Danovski”. Din toamnă, potrivit directorului general al prestigioasei instituţii teatrale, soprana Daniela Vlădescu, stagiunea se va redeschide în forţă, cu alte spectacole de excepţie din rîndul cărora nu vor lipsi nici premierele - baletul „Mowgli” sau reluările unor producţii care nu s-au mai jucat pe scena constănţeană de foarte mult timp, precum „Răpirea din Serai” şi „Nabucco”.