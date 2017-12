”Star Wars: Trezirea Forţei”, pe lista AFI cu cele mai bune 10 filme ale anului

Lungmetrajul ”Star Wars: Trezirea Forţei / Star Wars: The Force Awakens” a fost inclus pe lista celor mai bune filme ale anului 2015, care a fost publicată, miercuri, de American Film Institute (AFI). ”Star Wars: Trezirea Forţei”, care va fi lansat pe plan mondial în această săptămână, apare pe această listă alături de pelicule considerate mari favorite în sezonul premiilor de la Hollywood, precum ”The Big Short”, o comedie despre Wall Street, şi ”Carol”, o dramă despre iubirea dintre două femei.

Lista celor mai bune 10 filme ale anului dată publicităţii de AFI a fost întocmită de critici de film, profesionişti din industria cinematografică, artişti din domeniul televiziunii şi filmului şi membrii acestei instituţii culturale. Lista AFI a fost publicată la câteva zile după anunţarea nominalizărilor la Globurile de Aur şi la premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors' Guild / SAG). Deşi noul film din seria ”Star Wars” nu a primit nicio nominalizare la Globurile de Aur şi nici la premiile SAG, cel mai probabil din cauza faptului că votanţii nu au vizionat încă această peliculă, includerea sa pe lista AFI îl transformă într-un candidat serios pentru premiile Oscar ce vor fi decernate în luna februarie. Votanţii din sezonul premiilor hollywoodiene ocolesc adeseori filmele de acţiune, cu numeroase efecte speciale, produse de marile studiouri, în favoarea unor pelicule ceva mai dramatice, ce au la bază poveşti ce par veridice. Însă, în acest an, ”Star Wars: Trezirea Forţei” a fost inclus pe lista AFI alături de două filme SF şi de acţiune clasice: ”Mad Max: Drumul Furiei / Mad Max: Fury Road” şi ”Marţianul / The Martian”. Celelalte filme incluse pe lista AFI 2015 sunt thrillerul psihologic ”Room”, filmul-anchetă despre abuzurile Bisericii Romano-Catolice ”Spotlight”, drama despre Al Doilea Război Mondial ”Bridge of Spies”, extravaganţa animată a studiourilor Pixar denumită ”Inside Out” şi filmul biografic despre naşterea muzicii rap ”Straight Outta Compton”.

AFI a alcătuit, de asemenea, o listă a celor mai bune seriale de televiziune ale anului 2015: ”Better Call Saul”, ”Empire”, ”Master of None”, ”Mr. Robot”, ”Unreal”, ”Black-ish”, ”Game of Thrones”, ”Homeland”, ”Fargo” şi ”The Americans”. Serialul inspirat din industria publicităţii ”Mad Men”, care s-a încheiat în acest an, după şapte sezoane, va fi recompensat cu AFI Special Award. Compozitorul John Williams, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor din seriile ”Star Wars”, ”Indiana Jones” şi ”Jaws”, va primi un premiu pentru întreaga carieră. Producătorii şi vedetele tuturor filmelor şi serialelor TV incluse pe cele două liste vor fi sărbătoriţi la o gală specială, ce va fi organizată de AFI pe 8 ianuarie, la Los Angeles.

