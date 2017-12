Starurile se înghesuie să înmîneze premii Oscar

Tom Hanks, Nicole Kidman şi Harrison Ford figurează printre numeroasele vedete de prim rang ce vor înmîna premiile Oscar cîştigătorilor, pe data de 24 februarie, au anunţat organizatorii galei premiilor Academiei Americane de Film. Printre vedete se numără cîştigători ai ediţiei anterioare, precum Helen Mirren, cea mai bună actriţă în rol principal, Forest Whitaker, cel mai bun actor în rol principal, Jennifer Hudson, cea mai bună actriţă în rol secundar şi Alan Arkin, cel mai bun actor în rol secundar. Vor mai urca pe scena teatrului Kodak în ordine alfabetică: Amy Adams, Jessica Alba, Cate Blanchett, Josh Brolin, Steve Carell, George Clooney, Penelope Cruz, Miley Cyrus, Patrick Dempsey, Cameron Diaz, Colin Farrell, Harrison Ford, Jennifer Garner, Tom Hanks, Anne Hathaway, Katherine Heigl, Jonah Hill, Dwayne “The Rock” Johnson, Nicole Kidman, James McAvoy, Queen Latifah, Seth Rogen, Martin Scorsese, Hilary Swank, John Travolta, Denzel Washington şi Renee Zellweger.

Numele prezentatorilor sînt de obicei anunţate, cîte două-trei, rînd pe rînd, în cursul săptămînilor ce precedă gala premiilor Oscar, însă greva scenariştilor, care s-a încheiat marţi, i-a determinat pe organizatori să recurgă la o singură conferinţă de presă pentru a face publice numele vedetelor. La ceremonie, care va fi urmărită de sute de milioane de telespectatori, vor participa 3.500 de spectatori. Actorul de comedie Jon Stewart va fi, pentru a doua oară în ultimii trei ani, gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar.

Amy Adams va interpreta piesa “Happy Working Song”, unul dintre cele trei cîntece din filmul “Enchanted/Magie în Manhattan” nominalizate la Oscar. Celelalte două piese din acest lung-metraj fantastic vor fi interpretate de Kristin Chenoweth şi Marlon Saunders (“That\'s How You Know”) şi Jon McLaughlin (“So Close”). La categoria cel mai bun cîntec au mai fost nominalizate “Falling Slowly” (“Once”), interpretat de Glen Hansard şi Marketa Irglova şi “Raise It Up” (“August Rush”), interpretat de Jamia Simone Nash.

Deşi este destul de tîrziu pentru promovare televizată, postul ABC a reuşit cu succes să vîndă clipuri publicitare. Reţeaua obţine, în medie 1,8 milioane de dolari pe un spot de 30 de secunde, în creştere faţă de anul trecut - 1,7 milioane de dolari. Gala premiilor Oscar este unul dintre cele mai mari evenimente televizate în SUA de anul acesta, alături de gala Super Bowl. Printre companiile ce îşi vor face publicitate în timpul galei se numără General Motors, Procter & Gamble, American Express, Bertolli Frozen Dinners, Coca-Cola, Dove Cream Oil Bodywash, JCPenney, L\'Oreal, Mars/Masterfoods, MasterCard şi McDonald\'s.