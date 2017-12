Staţiunile din sud, în curs de pregătire pentru turişti

PREGĂTIRI Chiar dacă nu a apucat să depună jurământul ca primar, după ce a câştigat scrutinul din 24 iunie, noul primar al Mangaliei, Cristian Radu, spune că s-a şi apucat de treabă, aşa cum a promis în campania electorală, când a afirmat că are mai multe priorităţi pe care vrea să le soluţioneze în maximum două săptămâni. Este vorba, mai întâi, despre pregătirea staţiunilor din sud pentru sezonul estival, pentru primirea turiştilor în cele mai bune condiţii. Noul primar a dispus igienizarea spaţiilor verzi şi refacerea instalaţiilor deteriorate de iluminat public. În plus, edilul Mangaliei va cere, în perioada următoare, efectuarea unui amplu proces de dezinsecţie atât în Mangalia, cât şi în staţiuni. Cristian Radu afirmă că, după depunerea jurământului de primar, care va avea loc luni, 2 iulie, va rezilia contractul cu producătorul şi furnizorul de agent termic şi apă caldă SC Callatis Therm, dar nu înainte de a vedea în ce condiţii şi cum s-a derulat acest contract.

PROIECTE În ceea ce priveşte dezvoltarea Mangaliei şi a celor şase staţiuni din sud, Cristian Radu a afirmat că va continua toate proiectele bune pentru Mangalia. „Vom continua acordarea de pachete pentru pensionari şi persoane defavorizate. Vom acorda subvenţii la medicamente pentru familiile nevoiaşe şi vom amenaja noi cluburi pentru pensionari. De asemenea, avem în intenţie amenajarea a două cimitire noi, dintre care unul musulman. În plus, vom acorda subvenţie integrală la căldură pentru familiile cu venituri de până la 800 de lei/membru de familie şi o subvenţie medie de 50% pentru familiile cu venituri de până la 1.800 de lei/membru”, a spus Cristian Radu. El a adăugat că toate acestea vor fi realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, alături de care se va lucra la atragerea de fonduri guvernamentale şi europene atât de necesare dezvoltării muncipalităţii, dar şi în colaborare cu Guvernul USL. „În plus, vreau să facem din Mangalia un oraş verde, primitor, un oraş ecologic, să avem staţiuni în care să-ţi fie drag să te plimbi. Sunt lucruri de bun simţ pe care le putem face până la 1 iulie. Fac apel la susţinătorii tuturor partidelor să lăsăm deoparte vechile dispute politice şi să ne rupem de trecut. Oraşul are nevoie de linişte pentru a se dezvolta, de un primar puternic şi un Consiliu Local stabil”, a mai spus Cristian Radu.