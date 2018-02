Statul își pune banii la treabă

Companiile de stat vor fi impulsionate să facă mai multe investiţii şi nu să păstreze banii în rezerve, după ce Guvernul va decide distribuirea către acţionari a 90% din profitul obţinut, a declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton. El a fost întrebat cum vor fi afectate investiţiile companiilor de decizia Guvernului, care a aprobat recent un memorandum prin care cel puţin 90% din profitul companiilor de stat va merge în dividende - „Dacă aş fi constatat că firmele la care avem participaţii au făcut investiţii din banii pe care i-au câştigat, atunci aş fi fost deranjat de faptul că profitul dispare. Dar, după ce am văzut că firmele au acumulat banii în vistierie, mândrindu-se cu faptul că au nişte rezerve, faptul că ele trec, şi subliniez chestia asta, nu intră în buzunarul investitorului ca dividende, ci în bugetul naţional, de unde se reîntorc pentru investiţii... eu cred că e vorba de circulaţia mai rapidă a banilor; poate că asta va eficientiza investiţiile, le va majora“. El a vorbit şi despre cele 400 milioane euro pe care Enel i-a plătit statului român în aprilie anul trecut, în schimbul unei participaţii minoritare la Electrica Muntenia Sud, spunând iniţial că această sumă nu a ajuns încă în conturile Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie - „Din fericire, anul trecut am înregistrat un succes la Curtea de Arbitraj, pentru că avem din ce în ce mai mulţi buni profesionişti care să se ocupe de astfel de litigii. Banii ăştia, care vor ajunge în conturile SAPE, îi vom utiliza la investiţii, pentru că SAPE asta trebuie să facă. Din nefericire, până acum nu a făcut-o“. Ministrul a enumerat și câteva priorităţi, între care şi retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă; în ceea ce priveşte realizarea reactoarelor 3 şi 4, el nu a putut da un termen concret privind finalizarea negocierilor. Totodată, el şi-a exprimat speranţa că discuţiile statului cu acţionarii majoritari de la Rompetrol pe tema memorandumului şi privatizării participaţiei statului vor fi finalizate în acest an.