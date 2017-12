Strauss-Kahn ar putea deveni consilier al Guvernului grec

Fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn, ar fi fost angajat de Guvernul grec pentru a salva economia ţării de la colaps, relatează ”Daily Mail”. Economistul francez în vârstă de 63 de ani ar fi mers săptămâna trecută la Atena, pentru a se întâlni cu miniştrii eleni, scrie presa greacă. Cariera lui Strauss-Kahn a fost zguduită de o serie de scandaluri sexuale, după ce a fost arestat în mai anul trecut, la New York, sub acuzaţia că ar fi încercat să violeze o cameristă. Procurorii au renunţat însă la acuzaţii, iar DSK s-a întors în Franţa, unde a fost vizat de acuzaţii similare din partea unei tinere scriitoare franceze. Cazul s-a prescris. DSK a fost inculpat în martie, în Franţa, pentru complicitate de proxenetism în formă agravantă. El ar fi facilitat operaţiunea grupării infracţionale, în mod regulat. Ancheta vizează organizarea unor petreceri sexuale în restaurante şi cluburi de swingeri din Paris, Washington, Madrid, Viena şi Bruxelles. Magistraţii au pus deja sub acuzare, în actualul dosar, mai multe personalităţi locale şi există suspiciuni că directorul unei companii ar fi folosit banii firmei pentru organizarea petrecerilor sexuale. Potrivit presei, Strauss-Kahn ar fi participat la petreceri într-un hotel din Paris, cu şeful poliţiei din Lille şi cu şeful reţelei Dodo la Saumure, care are saloane de masaj în Belgia. DSK a fost acuzat şi de o prostituată belgiană că a violat-o. Femeia a revenit însă asupra declaraţiilor şi a spus că a fost vorba de jocuri sexuale. Considerat, la un moment dat, favorit la prezidenţialele din Franţa, fostul şef al FMI şi-a văzut viitorul politic distrus de acuzaţii.

Grecia va fi în recesiune în 2013, pentru al şaselea an consecutiv, cu o contractare de 4% a PIB-ului faţă de 2012, potrivit proiectului de buget pe anul viitor, care a fost prezentat ieri în Parlament, scrie presa elenă. Proiectul de buget include şi noile măsuri de austeritate stabilite de Atena împreună cu UE, BCE şi FMI.