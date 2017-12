Studenţii, interesaţi de testul HIV

Studenţii Universităţii “Ovidius” Constanţa sînt, timp de trei zile, ţinta unei campanii de informare şi educare în domeniul HIV/SIDA, organizată de Fundaţia Alături de Voi România, Centrul Constanţa. În cadrul campaniei, studenţii pot să-şi efectueze testul HIV chiar în cabinetul medical din cadrul universităţii. Potrivit directorului centrului, Mirela Ivan, ieri, în prima zi, aprox 40 de studenţi s-au prezentat pentru a fi testaţi. Cadrele medicale spun că tinerii ştiu cum să se protejeze, dar şi modul în care se transmite HIV/SIDA, însă sînt şi tineri încă "restanţieri" la acest capitol. "Indiferent de motivaţia lor, important este că au venit să îşi facă testul. Din cîte am discutat cu ei, majoritatea sînt la primul test de acest gen şi chiar au emoţii", a declarat Mirela Ivan. Testarea va continua pînă mîine. Recoltarea probelor de sînge este făcută de către cadrele medicale specializate ale Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa, iar înainte şi după testare, studenţii sînt consiliaţi de către specialiştii fundaţiei. "Emoţiile studenţilor de acum încep, pentru că rezultatele acestor teste vor fi gata abia săptămîna viitoare. Toţi cei care au dat curs acestei campanii îşi vor primi plicul cu rezultatul testului în regim de confidenţialitate la Centrul de consiliere şi testare HIV din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică, de pe strada Nicolae Iorga", a subliniat Mirela Ivan. Această campanie este organizată de Fundaţia Alături de Voi în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, prin Biroul Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, iar obiectivele urmărite sînt: creşterea nivelului de informare/educare a unui număr cît mai mare de tineri despre problematica HIV/SIDA, diminuarea situaţiilor în care sînt încălcate drepturile persoanelor infectate, a atitudinilor discriminatorii faţă de aceste persoane, încurajarea testării voluntare HIV gratuite şi implicarea tinerilor în diseminarea informaţiei despre HIV/SIDA. „Aceste acţiuni marchează Ziua Mondială de luptă antiSIDA, care, în acest an, va fi sărbătorită pe 30 noiembrie şi în Constanţa, sub sloganul “Deschide-ţi inima, sînt la fel ca tine”, a precizat Mirela Ivan.