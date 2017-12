Sugababes s-ar putea destrăma

Keisha Buchanan, singura care a mai rămas în componenţa trupei Sugababes, a declarat că are nevoie să ia o pauză pentru a se concentra asupra propriilor sale idei şi a unei eventuale cariere solo. Keisha Buchanan speră să aibă acelaşi succes pe care l-a avut Beyonce Knowles, care, la rîndul ei, a plecat dintr-o celebră trupă de fete şi a abordat o carieră solo. Cîntăreaţa britanică, singura membră fondatoare a trupei care a mai rămas după plecarea lui Siobhan Donaghy, în 2001 şi a Mutyei Buena, în 2005, insistă asupra faptului că şi colegele sale de acum, Heidi Range şi Amelle Berrabah, doresc cariere solo, dar nu recunosc acest lucru în mod public. Keisha Buchanan a mai spus că i-ar plăcea să se reunească în viitor cu colegele ei.

Trupa Sugababes a fost fondată la Londra, în anul 1998. Membrele trupei au lansat 16 melodii care s-au plasat în "top 40" în lumea întreagă. Membrele trupei au trei albume care s-au situat în topul primelor cinci cele mai bine vîndute albume în Marea Britanie: "Angels With Dirty Faces", "Three" şi "Taller in More Ways". Trupa a fost premiată în 2006 de Guiness World Record, pentru "cea mai bună interpretare feminină a secolului". Trupa Sugababes a fost invitată la ediţia de anul acesta a premiilor MTV România, unde a susţinut un scurt concert.