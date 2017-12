Suntem la coada UE! Doar 3% dintre copiii sub 3 ani merg la creșă!

11:56:55 / 16 Mai 2016

Chiar asa stau lucrurile? Privim doar statistic?

Va rog sa va informati mai bine cand scrieti astfel de articole. Stiti cati parinti ar vrea sa-si inscrie copiii la cresa, sa poata merge la serviciu? Ati verificat cate crese sunt in Constanta, cate locuri ofera, ce liste de asteptare sunt afisate pe usa Directiei responsabile cu cresele? Stiti ca te inscrii cand copilul are 1 an (pe locul 128 sau mai departe...), stai si astepti sa-ti vina randul, timp in care trebuie sa-ti angajezi bona, daca nu ai bunici, sa refaci cererea in fiecare an si copilul tau implineste varsta de inscriere la gradinita??? Ce sa mai vorbim de sate sau orase mai mici, daca asa stau lucrurile in Constanta ....