Supereroul Wolverine, pe marile ecrane în weekend

A treia parte din aventurile cu supereroi Wolverine, ''Logan'', una dintre cele mai anticipate versiuni din seria X-Men, cu Hugh Jackman, Patrick Stewart și Richard E. Grant, ajunge vineri în sălile de cinematograf de pe continentul nord-american, precum și în România, după ce a rulat deja în primele zile ale lui martie în numeroase țări de pe toate continentele, iar în luna februarie a avut premiera mondială la Festivalul internațional de film de la Berlin. Hugh Jackman își scoate ghearele pentru ultima dată în pielea personajului Wolverine în acest film regizat de James Mangold ('Identity', 2003). Celebrul super-erou, care este ascuns la granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii, trebuie să facă pas înainte pentru a proteja un copil mutant. Regizorul James Mangold a spus că Logan va avea un aspect mai "uman", bazându-se foarte puțin pe CGI (imagine generată de computer) și pe Chroma key (tehnică de suprapunere a imaginilor).

Octavia Spencer conduce distribuția filmului ''The Shack", o poveste în notă religioasă, regizată de Stuart Hazeldine ("Exam", 2009) și în care mai joacă Sam Worthington, Tim McGraw și brazilianca Alice Braga. După ce fiica lui este răpită și ucisă, Mack Phillips (Worthington) pune sub semnul întrebării credința sa cu puțin timp înainte de a primi o invitație misterioasă din partea lui Dumnezeu (Spencer) pentru a merge la cabana unde a fost ucisă fata și unde are o revelație uimitoare care-i va schimba viața pentru totdeauna. Filmul este bazat pe romanul din 2007 al autorului canadian William P. Young. Filmările au început la 8 iunie 2015, în Vancouver, Canada.

"Before I Fall'' este o dramă fantastică în regia lui Ry Russo-Young, care o are ca protagonistă pe Zoey Deutch. O versiune sumbră a "Groundhog Day" (1993), "Before I Fall'' se concentrează pe o adolescentă care trăiește din nou și din nou aceeași zi. Avându-le ca protagoniste pe Shirley MacLaine și pe Amanda Seyfried, "The Last Word" (regia Mark Pellington), o comedie-dramă lansată vineri într-un număr limitat de cinematografe, se învârte în jurul relației curioase dintre o femeie în vârstă care încearcă să controleze totul și o tânără ziaristă responsabilă să-i scrie necrologul. Tot de o lansare limitată are parte și comedia-dramă "Table 19", în regia lui Jeffrey Blitz, cu Anna Kendrick în fruntea distribuției. Filmul are în centru o tânără, Eloise, care, după ce este părăsită și scutită de toate îndatoririle de domnișoară de onoare printr-un banal mesaj pe telefon din partea cavalerului de onoare, se hotărăște să participe la nunta celei mai vechi prietene și nimerește la o masă plină de necunoscuți.