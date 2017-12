Surprize de la meteo. Cum va fi vremea până pe 25 septembrie?

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 13 - 25 septembrie, în care se arată că, de la o vreme călduroasă în primele două zile ale intervalului de prognoză, în care media regională a maximelor termice va fi de 27 - 29 de grade Celsius în Dobrogea, iar a celor minime de aproximativ 18 grade C, se va ajunge pe 15 și 16 septembrie la un regim termic apropiat de normalul acestei perioade, în urma unei scăderi de 5 - 6 grade C. Apoi, până la sfârșitul săptămânii, valorile termice vor crește din nou, iar vremea va redeveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie, cu o medie de 25 de grade C a temperaturilor maxime și în jur de 16 grade C a minimelor termice. Pe tot parcursul săptămânii viitoare nu vor fi modificări semnificative, valorile termice fiind în scădere ușoară de la o zi la alta, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 24 - 25 de grade C la început, spre 21 - 22 grade C la finalul intervalului, în timp ce media minimelor nocturne va scădea de la 16 la 14 grade C. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată în intervalul 19 - 21 septembrie, când vor fi și perioade cu ploi însemnate cantitativ, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză doar izolat vor mai fi ploi slabe, trecătoare.