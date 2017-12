SURSE - PSD scoate oamenii în stradă. Proteste masive în toată țara!

12:08:18 / 18 Noiembrie 2017

@Postacul PSD

Poti sa te stergi la fund cu locul 1 in UE la crestere economica ... asta este demagogie ieftina, care prinde la cei carora le adresezi postarile astea zilnic (din fericire, pe zi ce trece din ce in ce mai putini) ...locul 1 la crestere economica in UE nu tine de foame, nu iti baga in traista mai multe produse din contra, preturile cresc, dobanzile la credite cresc, euro creste si pot continua asa toata ziua ... in timpul asta alesii pe care tu ii ridici in slavi au salarii si pensii aberant de mari, votate inainte de a fi rezolvat problemele oamenilor care i-au votat ... dar tu stii foarte bine adevarul despre ce se intampla in Romania sau despre gogorita numita "statul paralel", inventie folosita pe post de acar Paun atunci cand vrei sa iti ascunzi furaciunile sau incompetenta ... il stii si totusi ai ales sa fii un propagandist de baza al partidului din care faci parte ... din fericire pentru noi, astia basisti, usr-isti sau soros-isti, esti singur aici, nimeni nu te apreciaza si nu impartaseste ineptiile pe care de debitezi zilnic, chiar daca, folosind nick-uri diferite, crezi ca poti pacali pe cineva ... asa ca sfatul meu este sa iti gasesti alta platforma media pe care sa postezi, macar sa meriti banii aia pentru care semnezi statul de plata ...