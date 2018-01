"Suspiciuni rezonabile cu privire la imparțialitatea unui judecător"

Coincidențele care pun mari semne de întrebare se țin lanț în Justiția românească. În moduri absolut inexplicabile, unele dosare penale ajung pe masa unor judecători a căror imparțialitate în legătură cu spețele poate fi lesne pusă la îndoială. Este și cazul dosarului în care au fost trimiși în judecată fostul manager al Spitalului Clinic Județean „Sf. Ap. Andrei” Constanța, Dănuț Căpățână, și omul de afaceri Sorin Strutinsky. Judecătorul căruia i-a fost repartizată această speță este nimeni altul decât Leonard Iustin Bourceanu, de la Tribunalul Constanța, cel care l-a condamnat pe Sorin Strutinsky la închisoare cu executare într-un alt dosar, sentința nefiind definitivă. Într-o declarație de presă, omul de afaceri constănțean a criticat această „coincidență” care ridică suspiciuni. Redăm integral declarația lui Sorin Strutinsky:

„Miercuri, 31 ianuarie, mă voi afla în situația în care, la Tribunalul Constanța, va începe faza de Cameră Preliminară a dosarului în care sunt inculpat și în care voi fi judecat de către același magistrat care m-a condamnat cu o lună în urmă. Împotriva domnului judecător Leonard Iustin Bourceanu am formulat acum două săptămâni o sesizare la nivelul Inspecției Judiciare, în principal pentru încălcarea dreptului la apărare și, în general, pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. În al treilea rând, același domn judecător, în cererea de abținere pe care a formulat-o, dar care a fost respinsă de către un alt judecător, nu a edificat pe larg situația de incompatibilitate în care se află, respectiv faptul că a solicitat în instanță la Tribunalul Municipiului București anularea unei autorizații de construcție emise pentru societatea controlată de o persoană care este martor în dosarul în care ar urma să fiu judecat, persoană care a pierdut o licitație la Spitalul Județean Constanța, fapt care este tocmai obiectul analizei dosarului constituit în bază denunțului de la care a pornit acest nou dosar. În al patrulea rând, nu pot să trec sub tăcere faptul că judecătorul care a respins cererea de abținere a judecătorului Bourceanu este același magistrat care a valorificat denunțul din acest dosar, acordând a doua oară beneficiu denunțătorului care va fi și el judecat în această cauză. Având în vedere cele mai sus enunțate, consider că există mai mult decât suspiciuni rezonabile sau indicii cu privire la imparțialitatea judecătorului Leonard Iustin Bourceanu“.