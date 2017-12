Tăriceanu şi Băsescu tac mîlc

Nici premierul Călin Popescu Tăriceanu, nici şeful statului, Traian Băsescu, acuzat de Dan Voiculescu că este artizanul crizei politice din România, nu şi-au făcut publice ieri punctele de vedere referitoare la retragerea PC de la guvernare. Cei doi s-au întîlnit însă în cursul după-amiezii, la Palatul Victoria. "În cadrul întîlnirii, cei doi au discutat despre situaţia politică dupa decizia PC de a ieşi de la guvernare", se menţionează în comunicatul remis de Biroul de presă al Guvernului, care nu dă amănunte despre conţinutul convorbirilor, deşi întîlnirea a durat aproape o oră. Nici Preşedinţia nu a oferit detalii referitoare la întîlnirea Tăriceanu - Băsescu. Purtătorul de cuvînt al Preşedinţiei, consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu, a declarat doar că şeful statului a discutat cu premierul Tăriceanu despre situaţia politică determinată de retragerea PC de la guvernare. Să fie această tăcere o expresie a faptului că Băsescu şi Tăriceanu nu au reuşit, nici de această dată, să ajungă la consens? Lăsînd la o parte acest aspect, este de neînţeles de ce Tăriceanu nu a adoptat o poziţie publică, în calitate de şef al Guvernului, care a ajuns să fie unul minoritar.

În altă ordine de idei, surse din PD au declarat ieri că democraţii i-au propus lui Tăriceanu să fie premier pentru încă doi ani, în cazul unor alegeri anticipate. „Dacă Tăriceanu va fi de acord cu anticipatele, tot el ar fi viitorul premier, cu un mandat de doi ani, după care şeful Guvernului ar putea fi un democrat”, au precizat sursele democrate. Acestea au arătat că, după alegerile anticipate, viitoarea Coaliţie de guvernămînt ar putea fi formată din PD, PNL, cărora li se va alătura gruparea Stolojan. Potrivit democraţilor, în cazul în care premierul nu va renunţa la funcţie, iar PNL nu va accepta organizarea alegerilor anticipate, PD s-ar putea retrage din Guvern. În acest caz, Executivul nu va mai avea decît o vagă susţinere parlamentară şi, printr-un joc democratic, se va ajunge tot la anticipate, „numai că partenerul PD nu va mai fi PNL”. Adrian Iorgulescu, membru al Biroului Permanent Central al PNL, a spus însă, ieri, într-o conferinţă de presă, că PNL ia în calcul alegerile anticipate. "S-a tot spus că PNL evită alegerile anticipate, însă noi nu avem nicio problemă în a intra într-un nou ciclu electoral, cu condiţia să nu fie o decizie impusă din afară. Dacă într-adevăr vom constata că bugetul nu trece de parlament, evident vom lua în calcul alegerile anticipate. La fel, dacă vom constata că la o eventuală moţiune de cenzură, guvernul nu mai are sprijin, vom spune OK, noi nu avem nicio problemă. Dar nu am fost şi nu sîntem adepţii alegerilor anticipate fără o motivaţie concretă. Nu e ca şi cum ne întîlnim cîţiva lideri politici şi punem de anticipate", a Iorgulescu, continuînd să afirme că declanşarea scrutinului trebuie să fie rezultatul unor chestiuni politice temeinice şi a unei situaţii constituţionale.