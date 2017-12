Taxă de tramă stradală pentru posesorii de autoturisme din Medgidia

Aproape 100 de persoane din Medgidia, printre care consilieri locali, funcţionari publici şi simpli cetăţeni, au luat parte luni după-amiază la o dezbatere publică al cărei principal subiect a fost bugetul local al municipiului pe 2007. Întîlnirea a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor "Lucian Grigorescu" şi a fost prezidată de primarul Dumitru Moinescu. Dezbaterea a debutat cu alocuţiunea primarului, care, împreună cu directori şi şefi de servicii din cadrul Primăriei, au prezentat în detaliu principalele proiecţii bugetare ale municipiului pe 2007. Moinescu a afirmat că politica bugetară a Medgidiei este structurată pe trei mari capitole. Primul capitol se referă la asigurarea impozitării tuturor contribuabililor, prin creşterea ratei de colectare a veniturilor la persoanele fizice şi juridice. Moinescu spune că administraţia de la Medgidia şi-a propus, în ceea ce priveşte persoanele fizice, în 2007, o creştere a încasărilor taxelor locale de la 94%, cît s-a încasat în 2006, la 97%. În privinţa persoanelor juridice, administraţia locală urmăreşte creşterea încasărilor de la 90%, în 2006, la 95%, în 2007. Un alt capitol al politicii bugetare vizează completarea resurselor proprii cu resurse atrase de la bugetul de stat, din credite şi fonduri europene, iar cel de-al treilea capitol priveşte aplicarea unor taxe speciale, care urmăresc strîngerea de fonduri pentru aplicarea unor proiecte de dezvoltare locală. Moinescu a afirmat că administraţia locală intenţionează să instituie o taxă de tramă stradală şi o taxă de habitat. Taxa de tramă stradală va fi aplicată persoanelor fizice şi juridice care deţin sau utilizează autovehicule în scop personal, precum şi pentru activităţi de transport marfă şi persoane. Cuantumul taxei de tramă stradală este structurat în funcţie de activitatea şi mărimea autovehiculelor care circulă pe străzile din Medgidia. Primarul a spus că persoanele fizice din localitate vor plăti, în afara impozitului pe autovehicul, şi o taxă de 56 lei pe an, pentru un autoturism, iar persoanele juridice, 90 de lei pe an. Moinescu a adăugat că firmele de transport persoane sau marfă, indiferent dacă sînt din localitate sau nu, vor plăti mult mai mult pentru utilizarea autovehiculelor pe drumurile publice din Medgidia, cuantumul taxei ajungînd pînă la 615 lei pe lună, pentru autovehiculele de transport marfă cu capacitatea de peste 20 tone. Moinescu a cerut părerea locuitorilor, cu privire la aplicarea taxei de tramă stradală. Chiar dacă din cele 100 de persoane prezente la dezbatere au mai existat voci care au spus că taxa nu trebuie luată cetăţenilor posesori de autoturism, ci mai degrabă marilor firme de transport din Medgidia, care, în viziunea locuitorilor, distrug străzile, în general, aplicarea unei taxe de tramă stradală nu a fost contestată de locuitorii Medgidiei, care speră că această taxă va conduce la reabilitarea străzilor. "Taxa de tramă stradală pentru persoanele fizice care deţin o simplă Dacie este de doar 500.000 de lei vechi pe an, adică 17 litri de benzină. Grosul taxei va fi colectat de la marile unităţi economice din Medgidia, dar şi din afara oraşului, care vor plăti sume considerabile pentru utilizarea arterelor oraşului. Fondurile vor fi colectate de un serviciu specializat al Primăriei şi vor fi distribuite, din 2008, către reabilitarea arterelor localităţii", a declarat Moinescu. Reprezentanţii Primăriei Medgidia au mai prezentat cetăţenilor şi un proiect al Consiliului Local Medgidia care cuprinde colectarea unei taxe de habitat. Moinescu a spus că acest lucru înseamnă că, din 2007, populaţia din Medgidia nu va mai plăti, în mod direct, către SC "Edilmed" SA, taxa pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer, ci către Primăria Medgidia. Reprezentanţii administraţiei locale au spus că nivelul taxei va fi calculat în funcţie de suprafaţa pe care un cetăţean din Medgidia o deţine. Atît taxa de habitat, cît şi taxa de tramă stradală urmează să fie supuse aprobării consilierilor locali în şedinţa din 21 decembrie.

În cadrul dezbaterii, mai mulţi locuitori ai oraşului i-au reclamat primarului că Primăria Medgidia colectează o taxă de cimitir care se ridică la 30 de lei pe an, mult prea mare faţă de posibilităţilor lor. Unul dintre participanţii la dezbatere a spus chiar că, la nivelul asociaţiei din care face parte, s-a format un grup de iniţiativă care umblă să strîngă semnături, în vederea atacării în contencios administrativ a taxei de cimitir. Moinescu i-a invitat pe locuitori la Primărie, pentru a discuta cuantumul taxei. "Această taxă de 300.000 lei vechi a fost instituită pentru că municipiul Medgidia nu mai deţine în prezent spaţiu suficient în actualul cimitir ortodox. De aceea, am hotărît colectarea unei asemenea taxe pentru a putea amenaja un nou cimitir. În prezent, deţinem un teren al armatei, pe care intenţionăm să-l transformăm în cimitir. Numai că acesta trebuie amenajat, iar administraţia locală nu are fonduri", a spus Moinescu, adăugînd că se gîndeşte serios la reducerea acestei taxe, care îi afectează, direct, pe cei mai în vîrstă dintre locuitori.