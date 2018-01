Te pregătești să iei permisul de conducere? Detalii de care ar trebui să ții cont!

Să fii conducător auto nu înseamnă doar să ții volanul în mână și să respecți niște indicatoare rutiere. Oricine ar putea să facă asta și să ajungă din punctul A în punctul B. Deși și aici sunt niște aspecte de discutat! Dacă vrei să obții permisul auto atunci primul pas este înscrierea la o școala de șoferi unde vei învața atât legislația rutieră, cât și cum să stăpânești automobilul. În funcție de abilitățile pedagogice ale instructorului auto și cât de ușor vei putea deprinde conducerea autovehiculului, la finalul celor 30 de ore practice, cu puțin noroc, vei putea obține permisul dorit, scrie româniatv.net, care citează bzi.ro. Tocmai de aceea, este atât de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar că el să fie un șofer bun ci să știe cum să-ți transmită și ție cunoștințele lui practice pentru a avea vreo șansa să obții plasticului roz mult râvnit. Concluzia: atenție la școală de șoferi aleasă și la intructor, pentru că de aceste două decizii depinde, până la urmă, dacă tu îți vei atinge sau nu obiectivul, adică să-ți schimbi statutul din pieton în șofer. Așadar, fă-ți timp și începe documentarea. Și unde o poți face mai bine decât direct la sursă (site-ul autorităților abilitate) Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV).

CUM ÎȚI ALEGI ȘCOALA DE ȘOFERI POTRIVITĂ

Sursa citată notează că viitorii șoferi trebuie să fie atenți că, deși absolut toate școlile promit, inițial, 24 de pregătire teoretică, multe dintre ele nu se țin de cuvânt. După ce ai dat banii te poți trezi că cele 24 de ore se transformă în doar 6 ore (că îți este mai ușor să înveți singur acasă). Mai mult, atunci când îți faci bugetul trebuie să știi că vei avea nevoie de mult mai mulți bani decât 1.000 de lei (în funcție de mașină pe care alegi să faci pregătirea practică). Mai trebuie să scoți bani pentru analizele medicale și testul psihologic (aproximativ 300 lei) și închirierea mașinii pentru examen (în jur de 150 - 200 de lei). Dar mai sunt și alți bani de dat – pe diverse acte de care ai nevoie la dosar (cazier, taxe de examinare, taxa eliberare permis). Școală de șoferi îți face dosarul după ce ai finalizat atât orele teoretice cât și orele practice. Acum, înainte de a primi dosarul cu care să mergi la SPCRPCIV, vei susține un test-chestionar în sediul școlii. Dacă nu vei obține cel puțin 22 de puncte nu vei primi dosarul și, prin urmare, nu ai cum să susții examenul teoretic.

MARE ATENȚIE LA INSTRUCTORUL DESEMNAT/ALES

Legal, ar trebui să ai 30 de ore de înstrucție pe mașină. „Atenție însă, „ora" nu are 60 de minute, așa cum poate te-ai putea aștepta, ci numai 50 de minute (în cazul cel mai fericit). Ceea ce înseamnă că o ședința de 2 ore are, de fapt, 1 oră și 40 de minute. Totuși, de cele mai multe ori, te vei trezi că „ora" are de fapt 30 de minute, iar ședința o oră (că se mai iau și pauze de câte o cafea). Iar dacă nu ești foarte talentat la condus, așa cum sunt cei mai mulți dintre începători, este clar că va trebui să iei ore în plus (în jur de 80 de lei ședința) pentru a avea o șansa să obții permisul. Spre exemplu, gândește-te la atenția distributivă sau acea capacitate de a face mai multe lucruri deodată (să schimbi vitezele, să te uiți în oglinzi, să mânuiești volanul și să acorzi prioritate – când este cazul, să fii atent la ceilalți participanți la trafic, să fii atent la indicatoare și lista poate continuă)“, mai arată sursa citată.