Tecău joacă a patra oară cu trofeul pe masă

Cel mai bun tenisman român din ultimii ani, constănțeanul Horia Tecău, joacă sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), pentru a patra oară în carieră, finala celui mai prestigios turneu de Grand Slam, cel de la Wimbledon. Sâmbătă sunt programate și finalele din competiția feminină, tot în direct la Digi Sport 2: de la ora 16.00 - cea de simplu, între Serena Williams (SUA, locul 1 mondial) și Garbine Muguruza (Spania, nr. 20 WTA), iar de la ora 20.00 - cea de dublu, Martina Hingis (Elveția) / Sania Mirza (India) vs. Ekaterina Makarova (Rusia) / Elena Vesnina (Rusia).

Tecău are astfel ocazia de a câștiga trofeul pe iarba londoneză, după ce a irosit de trei ori consecutiv această șansă, de fiecare dată împreună cu Robert Lindstedt. În 2010, perechea româno-suedeză s-a înclinat în fața cuplului format din Jurgen Melzer (Austria) și Philipp Petzschner (Germania), cu 1-6, 5-7, 5-7, în 2011 a cedat în fața fraților gemeni americani Bob și Mike Bryan, cu 3-6, 4-6, 6-7 (2/7), iar în 2012 a pierdut duelul cu dublul alcătuit din Frederik Nielsen (Danemarca) și Jonathan Marray (Marea Britanie), cu 6-4, 4-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 3-6. De această dată, Tecău va încerca să „spargă gheața” alături de olandezul Jean-Julien Rojer, cei doi fiind la prima finală de Grand Slam în această formulă. Perechea româno-olandeză a trecut deja peste emoțiile din semifinale, când a eliminat cuplul format din Florian Mergea și indianul Rohan Bopanna, la capătul unui unui adevărat maraton întins pe durata a trei ore și 22 de minute. „A fost o luptă incredibilă pe tot parcursul setului decisiv. Am simțit cum fiecare punct câștigat ne aducea energie. Florin și Rohan formează o echipă dificilă pe iarbă. Și oboseala din timpul meciului întins pe durata a cinci seturi a fost greu de gestionat. Avem un parteneriat foarte sudat, plus că suntem și foarte buni prieteni în afara terenului. În acest sezon, ne-am descurcat foarte bine la turneele de Grand Slam și este un sentiment extraordinar să câștigăm astfel de meciuri și să jucăm împreună prima finală de Grand Slam. Suntem fericiți și ne vom bucura de fiecare moment petrecut pe teren la finala de sâmbătă”, a spus Tecău. „Am știut de la început că, dacă vom continua împreună, vom progresa și ne vom îmbunătăți jocul, vom ajunge aici. Suntem fericiți după acest rezultat, venit după un nou meci de cinci seturi. Am luat o decizie bună atunci când am hotărât să mergem mai departe cu parteneriatul dintre noi doi și în acest sezon”, a completat Rojer, care va juca, sâmbătă, prima sa finală de Grand Slam din carieră.

ADVERSARI BRITANICI ÎN FINALĂ

Tecău și Rojer vor avea de înfruntat sâmbătă și publicul, care va fi de partea adversarilor, Jamie Murray (Marea Britanie) și John Peers (Australia), favoriți nr. 13, care au trecut în semifinale de dublul alcătuit din Jonathan Erlich (Israel) și Philipp Petzschner (Germania), cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-2, după două ore şi cinci minute de joc. „Avem șansa de a juca pe terenul central la Wimbledon și suntem impresionați de posibilitatea de a câștiga trofeul”, a spus Jamie Murray, fratele mai mic al lui Andy Murray, câștigătorul probei de simplu de la Wimbledon în urmă cu doi ani. Finaliștii și-au asigurat un cec de 170.000 de lire sterline şi 1.200 de puncte ATP, în timp ce câştigătorii titlului vor primi 340.000 de lire sterline şi 2.000 de puncte ATP. Indiferent de rezultatul de sâmbătă, Tecău va urca pe locul 5 ATP la dublu, egalându-și astfel cea mai bună clasare din carieră, stabilită la 27 august 2012.

ÎNVINS LA MIXT

În proba de dublu mixt, Tecău și partenera sa, slovena Katarina Srebotnik, favoriți nr. 6, s-au oprit în sferturile de finală, după ce au cedat, joi seară, în fața cuplului alcătuit din fostul partener de dublu al constănțeanului, suedezul Robert Lindstedt, și Anabel Medina Garrigues (Spania), cu 4-6, 6-1, 3-6, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute. „Este un turneu greu față de celelalte turnee de Grand Slam. Aici se pot juca cinci seturi la dublu. De aceea mi-a fost și greu să mai intru la dublu mixt cu două seturi din trei”, a explicat Tecău.