Techirghiolul, viitoarea „Roșia Montană“ a României?

10:19:53 / 29 Iunie 2017

semnez petitia

Doresc semnarea petitiei. Era bine sa lasati la sfarsitul articolului un link catre aceasta actiune (de inscriere si semnare a petitiei)!.. Pt "Bibicu": aici nu e vorba doar de bani, ci de secatuirea lacului de namol prin exportul namolului, care nu se mai intoarce in lac pentru a se regenera, (ca in prezent). Astfel, in scurt timp n-o sa ne mai putem bucura de efectele terapeutice ale namolului nici noi, nici parintii sau copiii si nepotii nostri !...