Petre Roman, tentat să candideze ca independent

Liderul Forţei Democrate, Petre Roman, a declarat, vineri, că probabil va candida ca independent la alegerile parlamentare, fiind tentat mai degrabă de Senat decît de Camera Deputaţilor, dar că încă nu a decis în ce judeţ va fi colegiul în care să candideze. Întrebat dacă se va apropia de vreun partid politic, el a admis că este posibil ca, în perspectiva alegerilor, să lucreze “cu unii, cu alţii”. Roman nu a respins nici o eventuală candidatură la Preşedinţie.

Tăriceanu, în concediu de odihnă, în Turcia

Premierul Călin Popescu Tăriceanu va intra începînd cu acest week-end în concediu de odihnă, pe care îl va petrece cu familia în străinătate, într-o staţiune din Turcia, urmînd să revină în ţară la sfîrşitul săptămînii viitoare. Înainte de plecare, el s-a dus din nou la policlinică pentru exerciţiile medicale de recuperare, pe care le efectuează periodic, după accidentul de motocicletă suferit în 2006.

Doar un sfert din totalul declaraţiilor de avere, la ANI

„Numai un sfert din totalul declaraţiilor de avere au fost depuse la Agenţia Naţională de Integritate, deşi termenul a expirat în urmă cu trei săptămîni, ceea ce ar impune luarea unor măsuri sancţionatorii”, a declarat preşedintele ANI, Alexandru Macovei. Termenul de depunere a declaraţiilor de avere pentru demnitari a expirat pe 15 iunie. De asemenea, el a lăudat progresele făcute de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), precizînd totodată că şi instituţia pe care o conduce a evoluat în ultimul timp: “Aţi reuşit în timp scurt să ridicaţi acest institut la nivelul cerut, dar consider că, deşi sîntem mai tineri, şi noi în această jumătate de an am făcut ceva progrese”.