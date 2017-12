ITALIA

Focuri de armă

Un imigrant român a deschis focul cu un pistol într-un bar din nordul Italiei, stârnind panica celor prezenţi, dar fără a răni pe cineva. Incidentul a avut loc miercuri seara într-un bar din localitatea italiană Thiene, situată în apropierea oraşului Vicenza. Românul Gheorghe Niţu a scos un pistol şi a tras opt focuri de armă, în aer, în bar şi în faţa localului, stârnind panica celor prezenţi. Tânărul de 25 de ani a declarat că a vrut să îl sperie pe un italian de 54 de ani care i-ar datora 6.000 de euro. Românul, care are antecedente penale, a fost reţinut de carabinierii chemaţi de localnici.

BULGARIA

Formarea Guvernului

Candidatul Partidului Socialist Bulgar, Plamen Oreşarski, a primit mandatul pentru formarea Guvernului, la numai două ore după ce liderul celui mai mare partid GERB a renunţat la formarea Cabinetului. Plamen Oreşarski, fost ministru al Finanţelor în cabinetul lui Serghei Stanişev (2005-2009), a declarat că va prezenta componenţa echipei sale cât mai repede posibil. Se aşteaptă ca noul Executiv să fie supus votului Parlamentului marţea viitoare. Acesta are toate şansele să fie aprobat, în condiţiile în care este sprijinit deschis de Partidul Socialist Bulgar şi de Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi a minorităţii turce, iar ultranaţionaliştii de la Ataka au lăsat să se înţeleagă că nu intenţionează să blocheze alegerea Guvernului. Socialiştii şi etnicii turci au împreună 120 din cele 240 locuri în Parlament şi au nevoie de un singur vot în plus pentru a învesti Guvernul.

NORVEGIA

Inundaţii

Sute de persoane au fost evacuate în mai multe regiuni, în Norvegia, din cauza unor inundaţii provocate de precipitaţii importante şi topirea zăpezii. 50 de drumuri şi două linii feroviare au fost închise din cauza acestor inundaţii şi a unor alunecări de teren. După mai multe zile de precipitaţii puternice, al căror nivel a atins până la 60 de milimetri miercuri, în sud-estul ţării, meteorologii au estimat că nivelul precipitaţiilor urma să crească cu până la 30 de milimetri, ieri, în regiuni deja afectate. Inundaţiile au produs importante pagube materiale, însă nu au fost semnalate victime pentru moment.

SUEDIA

Protestele continuă

Protestatarii au declanşat numeroase incendii şi au atacat pompierii cu pietre, în a patra noapte de violenţe produse la Stockholm. Incidentele au declanşat o dezbatere pe tema integrării imigranţilor în Suedia, unde străinii reprezintă 15% din populaţie. Violenţele au avut loc în cartiere sărace ale oraşelor, zone în care rata şomajului este foarte mare. Pompierii au fost chemaţi pentru stingerea a aproximativ 90 de incendii. Violenţele au izbucnit duminică seara, când au fost incendiate peste 100 de maşini. Sute de tineri au ieşit pe străzi după ce poliţia a împuşcat mortal, săptămâna trecută, în suburbia Husby, un tânăr care ameninţa forţele de ordine cu o sabie.

NEPAL

Alpinişti dispăruţi

Doi alpinişti maghiari, Zsolt Eross şi Peter Kiss, dintre care primul s-a născut în România, au dispărut de miercuri la altitudinea de 8.000 de metri în timp ce coborau de pe vârful Kanchenjunga din Himalaya. Şerpaşii trimişi după alpinişti nu au putut să îi găsească în tabăra 4 amplasată la altitudinea de 7.600 de metri sau în vecinătatea acesteia. Un coreean şi doi şerpaşi au fost salvaţi, dar este posibil ca ungarii să nu mai fie găsiţi. Cei doi alpinişti au ajuns pe vârf, care are altitudinea de 8.586 de metri, luni seara, dar în dimineaţa zilei următoare ar fi fost în stare critică, după două nopţi petrecute sub cerul liber. Expediţia intenţiona să părăsească baza vineri dimineaţă pentru a ajunge la Kathmandu înainte de sosirea musonului. Zolt Eross, născut în 1968 în Romania, a fost primul ungar care a cucerit Muntele Everest în 2002. În 2010, şi-a pierdut piciorul drept într-o avalaşă în Slovacia.

ISRAEL

Divizare politică

Ministrul israelian însărcinat cu negocierile cu palestinienii, Tzipi Livni, a declarat, cu puţin timp înainte de sosirea în Israel a secretarului de Stat american John Kerry, că Guvernul condus de Benjamin Netanyahu este divizat în legătură cu problema palestiniană. Şeful diplomaţiei americane care încearcă să relanseze negocierile israeliano-palestiniene, blocate din septembrie 2010, s-a întâlnit ieri cu Benjamin Netanyahu, cu şeful statului israelian Shimon Peres şi cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas. Aceasta este cea de-a patra vizită a şefului diplomaţiei americane din luna martie în Israel şi teritoriile palestiniene.

SIRIA

Război nevăzut

Riscul unui război surpriză în care Israelul ar fi împins este crescut din cauza instabilităţi din Orientul Mijlociu, a declarat comandantul armatei aeriene israeliene. În opinia sa, căderea preşedintelui sirian Bashar al-Assad şi a stocului său important de rachete pe mâinile rebelilor, ar putea precipita conflictul. Deţinerea de către Siria a sistemelor de apărare aeriană ruse sofisticate S-300 este ultimul eveniment într-o lungă serie de achiziţionări de rachete de către regimul de la Damasc, care a cumpărat în ultimii ani cele mai bune sisteme pe care ruşii le-au produs. Anterior, un înalt responsabil israelian al Apărării a asigurat că stabilitatea pe platoul Golan ocupat şi forţa de disuasiune a armatei israeliene în sector sunt intacte în pofida multiplicării recente a atacurilor siriene. Pentru prima dată, armata siriană a revendicat marţi unele dintre aceste tiruri, făcându-l pe şeful statului major israelian, generalul Benny Gantz, să se adreseze direct preşedinteului Bashar al-Assad într-un mesaj de o fermitate neobişnuită pentru liderul armatei israeliene.

LIBAN

Confruntări armate

Cel puţin şase persoane au fost ucise în cursul nopţii de miercuri spre joi în oraşul libanez Tripoli, în confruntări între susţinători şi adversari ai regimului din Siria, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze. De la începerea revoltelor împotriva regimului Bashar al-Assad, au avut loc frecvent confruntări armate în Tripoli, în special în cartierul sunnit Bab el-Tebbaneh, ai cărui locuitori sunt solidari cu insurgenţii sirieni, soldate până în prezent cu 40 de morţi. Începând de duminică, luptele s-au extins şi în alte zone ale oraşului libanez.

TURCIA

Zid la frontieră

Turcia a decis să construiască un zid de securitate pe un segment de 2,5 kilometri la frontiera cu Siria, a anunţat ministrul turc al Vămilor, Hayati Yazici. Zidul de securitate va fi construit în apropierea punctului de frontieră Cilvegozu, în provincia Hatay, în zona satului sirian Bab al-Hawa. Un atentat cu maşină-capcană atribuit regimului de la Damasc a provocat moartea a 17 persoane şi rănirea altor 30, pe 11 februarie, în apropierea punctul vamal de la Cilvegozu. Un alt atentat a provocat moartea a 51 de persoane, pe 11 mai, în oraşul turc Reyhanli, situat la frontiera cu Siria.

PAKISTAN

Atentat

Cel puţin 12 persoane au fost ucise, ieri, într-un atentat cu bombă împotriva forţelor de securitate pakistaneze la o periferie a oraşului Quetta, capitala provinciei instabile Balucistan. Aproximativ 100 de kilograme de explozibil, disimulat într-o ricşă staţionând la marginea drumului, a fost detonat la trecerea unui convoi al poliţiei. De altfel, 11 din cele 12 victime erau reprezentanţi ai forţelor de securitate. Provincia Balucistan, bogată în petrol şi gaze, situată la frontiera dintre Iran şi Afganistan, este afectată de violenţe vizând minoritatea şiită, de atacuri ale luptătorilor talibani şi ale insurecţiei locale. Rebelii din provincie s-au revoltat în 2004, cerând independenţa acestei vaste regiuni şi o mai bună împărţire a profiturilor legate de resursele naturale.

IRAN

Opoziţie fermă

Iranul se opune instalării de baze militare permanente ale SUA în Afganistan după retragerea trupelor străine din această ţară, operaţiune prevăzută pentru 2014. În cadrul unei întrevederi cu şeful Misiunii ONU de asistenţă în Afganistan (UNAMA), Jan Kubis, reprezentanţii Iranului au subliniat că forţele afgane trebuie să preia răspunderea totală a securităţii ţării. La rândul său, oficialul ONU a cerut o mai mare colaborare a statelor vecine în procesul de reconstrucţie a Afganistanului. În numeroase ocazii, Iranul a cerut retragerea forţelor SUA şi NATO din Afganistan şi a apreciat că ocupanţii trebuie să compenseze prejudiciile economice pe care, în opinia sa, le-au cauzat acestei ţări.

BAHREIN

Dronă iraniană

Oficialii din Bahrein au anunţat că au descoperit o dronă iraniană în nordul acestui mic stat din Golful Persic, în apropiere de Arabia Saudită, şi a lansat un apel pentru intensificarea cooperării dintre serviciile de securitate din regiune în faţa ameninţărilor regimului de la Teheran. Nu este limpede dacă avionul s-a prăbuşit sau a fost doborât. Iranul susţine că dezvoltă producţia de drone pentru misiuni de supraveghere, dar şi pentru atacuri. Şi autorităţile saudite au anunţat anterior arestarea a zecepersoane care spionau în favoarea Iranului. Bahreinul, Arabia Saudită şi celelalte monarhii din Golful Persic, conduse de dinastii sunnite, suspectează Iranul şiit că alimentează tensiunea în rândul comunităţii şiite de pe teritoriul lor, în special în Bahrein, ţară majoritar şiită zguduită de tulburări frecvente, în ultimii doi ani.

FRANŢA

În faţa justiţiei

Fostul ministru francez al Economiei Christine Lagarde, director general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), s-a prezentat ieri la Paris în faţa Curţii de Justiţie a Republicii pentru o audiere crucială privind rolul pe care l-a jucat într-un arbitraj litigios, care ar putea conduce la inculparea sa. Arbitrajul din anul 2008 pentru care a fost convocată i-a permis omului de afaceri Bernard Tapie să încaseze 400 de milioane de euro cu ocazia soluţionării unui diferend între acesta şi o bancă publică franceză. O eventuală inculpare ar fragiliza considerabil poziţia lui Christine Lagarde, care i-a succedat în iulie 2011 în fruntea FMI compatriotului său Dominique Strauss-Kahn, constrâns să demisioneze în urma unei acuzaţii de viol la New York.

Din punct de vedere legal, Christine Lagarde nu ar fi obligată, totuşi, să demisioneze. Aceasta a fost convocată de justiţie în calitate de fost ministru şi nu în calitate de şef al FMI.

NIGER

Atentat

Un număr de 13 colaboratori Areva au fost răniţi într-un atentat comis la exploatarea minieră de la Arlit, în nordul Nigerului, exploatată de filiala sa Somair. Mina Somair a fost vizată de un atentat terorist, a anunţat compania care a condamnat acest atac odios împotriva personalului său.

MAREA BRITANIE

Rexalarea austerităţii

Guvernul britanic ar trebui să majoreze acum cheltuielile pentru a finanţa investiţiile şi a stimula redresarea economiei, se arată într-un raport al Fondului Monetar Internaţional. Raportul nu mai repetă solicitarea din aprilie în care se cerea încetinirea reducerii cheltuielilor, decisă pentru reducerea deficitului bugetar masiv al Marii Britanii.FMI a subliniat că nu cere Londrei să renunţe la planul de reducere a deficitului, dar Guvernul ar trebui să ia în considerare amânarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor. FMI a solicitat Executivului britanic o strategie clară pentru vânzarea acţiunilor pe care le deţine la Royal Bank of Scotland şi Lloyds Banking Group. Guvernul Marii Britanii a cheltuit mai mult de 66 miliarde de lire sterline pentru a salva Royal Bank of Scotland Group Plc şi Lloyds Banking Group Plc. în timpul crizei financiare din 2008. Guvernul deţine 82% din RBS şi 40% din Lloyds şi intenţionează să vândă aceste participaţii sectorului privat. Produsul Intern Brut al Marii Britanii a înregistrat o creştere de 0,3% în primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, ceea ce permite Regatului Unit să evite cea de a treia recesiune de după 2008.

RUSIA

Nou vicepremier

Fostul consilier diplomatic al Kremlinului, Serghei Prihodko, a fost numit vicepremier în locul lui Vladislav Surkov, constrâns să demisioneze la începutul acestei luni. Serghei Prihodko, un diplomat de carieră de 56 de ani care a lucrat vreme îndelungată la ambasada sovietică şi apoi rusă la Praga, a îndeplinit funcţia de consilier diplomatic la Kremlin între 1999 şi mai 2012, când a fost numit prim-adjunct al şefului aparatului guvernamental. Acest post era, de asemenea, ocupat de Vladislav Surkov. Serghei Prihodko va continua să activeze în domeniul relaţiilor internaţionale. În vârstă de 48 de ani, Vladislav Surkov, considerat unul dintre principalii strategi ai puterii ruse în ultimul deceniu, autor al controversatului concept de democraţie dirijată, a demisionat la începutul lunii mai după un conflict deschis cu Comitetul rus de anchetă, organism activ în procesele împotriva opozanţilor. Analiştii politici au emis ipoteza unei lupte între clanuri în cadrul puterii.

FRANŢA

Lista grupărilor teroriste

Franţa va propune ca aripa militară a mişcării libaneze Hezbollah să fie introdusă pe lista cu grupări considerate teroriste de UE, din cauza susţinerii oferite regimului de la Damasc. Franţa a dat ca exemplu atentatul antiisraelian comis pe 18 iulie 2012 la Burgas, în Bulgaria, care s-a soldat cu şapte morţi, între care cinci israelieni, presupusul autor al atentatului şi un bulgar. Guvernul bulgar din perioada respectivă a imputat responsabilitatea atentatului Hezbollah.