FRANŢA

Romi arestaţi

Circa 40 de romi de origine română au fost reţinuţi pentru verificări, ieri, la punctul vamal Moillesulaz, situat la frontiera dintre Franţa şi Elveţia. Romii sunt suspectaţi de implicare în activităţi de trafic de persoane şi erau supravegheaţi de mai multe luni. La operaţiune au participat 100 de poliţişti, inclusiv români, precum şi şapte interpreţi.

BULGARIA

Acuzări oficiale

Un număr de 13 persoane au fost acuzate de propagarea ideilor islamiste în sudul Bulgariei, o regiune cu o puternică minoritate musulmană, a anunţat Parchetul. Acuzaţii fac parte dintr-o filială a organizaţiei al-Waqf al-Islami cu sediul în Arabia Saudită şi neînregistrată în Bulgaria, care funcţionează în regiunile Smolian, Blagoevgrad şi Pazardjik. Aceştia au promovat în perioada martie 2008 - octombrie 2010 ideologia radicală bazată pe elemente ale salafismului. Acuzaţii, 12 bărbaţi şi o femeie, sunt consemnaţi la domiciliu. Trei bărbaţi, între care liderul filialei bulgare, Said Mehmed Mutlu, riscă până la 12 ani de închisoare, iar ceilalţi membri până la zece ani. Islamiştii acuzaţi îşi exprimau ideile în cursul rugăciunilor din moschei, al conferinţelor şi întâlnirilor în cafenele. Actul de acuzare îi consideră responsabili de diseminarea unei ideologii antidemocratice prin propagarea ideologiei ramurii salafiste a Islamului, care urmăreşte impunerea unui stat de tip califat. 13% din populaţia bulgară de 7,4 milioane de locuitori este de religie musulmană. Potrivit unei telegrame difuzate de WikiLeaks şi publicată în iulie 2011, musulmanii bulgari sunt permeabil la extremism din cauza sărăciei în care trăiesc.

TURCIA

Ambuscadă

Cel puţin şapte soldaţi au fost ucişi şi alţi 15 răniţi într-o ambuscadă ce a avut loc ieri în Yuksekova, în apropiere de graniţa Turciei cu Iranul şi Irakul. Atacul a fost pus la cale de rebelii kurzi ce se adăpostesc în munţii din nordul Irakului. Mii de oameni au murit de când insurgenţii kurzi, organizaţi în Partidul Muncitorilor din Kurdistan, au început atacurile în Turcia, Irak şi Iran.

UNGARIA

Cod roşu de caniculă

Canicula va persista în Ungaria în următoarele două zile, când se anunţă temperaturi diurne foarte ridicate şi niveluri extrem de înalte de radiaţii ultraviolete UVB, a avertizat serviciul de meteorologie. A fost instituit deja Codul Roşu de alertă de gradul trei, cel mai ridicat, pentru nouă comitate, mai ales din estul şi centrul ţării, şi pentru Budapesta, unde temperaturile medii din timpul zilei au depăşit 27 de grade timp de trei zile consecutiv. În aceste zone, maximele au fost în jur de 35 de grade în ultimele trei zile. Ieri, un nou record de temperatură de 34,8 grade a fost stabilit la Budapesta. Nivelul radiaţiilor UVB va continua să fie extrem de ridicat, de opt unităţi, în următoarele două zile, indicând un risc înalt de arsuri în caz de expunere la soare, fără protecţie, fie şi numai timp de 15 minute. Canicula va înceta de joi seară, când va pătrunde o masă de aer mai rece, care va coborî mercurul termometrelor la 25-30 grade Celsius, normale pentru acest sezon.

OLANDA

Amânare pe termen nedeterminat

Procesul generalului sârb bosniac Ratko Mladic a fost suspendat pe termen nelimitat, în urma unei erori judiciare, a anunţat Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Procesul urma să fie reluat pe 25 iunie, după ce a fost oprit în mai. Suspendarea intervine în urma unei erori în dezvăluirea de documente către apărare. Ratko Mladic neagă cele 11 capete de acuzare pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii. Procesul său a fost oprit pentru prima dată în mai, când s-a aflat că circa 7.000 de pagini de documente, care ar fi trebuit prezentate avocaţilor lui Mladic, nu au fost predate. Suspendarea a intervenit în a doua zi a procesului, după ce procurorii au prezentat probe potrivit cărora acuzatul a orchestrat masacrarea a peste 7.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani, la Srebreniţa, în 1995. Ratko Mladic este acuzat şi pentru asediul oraşului Sarajevo, care a durat 44 de luni şi în care şi-au pierdut viaţa peste 10.000 de persoane.

AFGANISTAN

O nouă victimă

Trei bărbaţi îmbrăcaţi în uniforme ale poliţiei afgane au ucis un soldat al forţei internaţionale a NATO, ieri, în sudul Afganistanului. Cei trei bărbaţi au părăsit imediat locul şi sunt în prezent căutaţi. Incidentul s-au produs în provincia Kandahar, unul dintre principalele centre ale insurgenţilor. Dacă se confirmă că atacatorii erau membri ai poliţiei, 23 de membri ai ISAF au murit astfel în total în 2012 împuşcaţi de forţele afgane în cursul a 17 incidente diferite.

JAPONIA

Sub ameninţarea taifunului

Puternicul taifun Guchol se apropia ieri cu o viteză de 45 de kilometri pe oră de coasta Japoniei. Taifunul se îndrepta spre coasta de sud-est a arhipelagului nipon, urmând ca în cursul serii să lovească insula Honshu. Presiunea atmosferică în centrul ciclonului este de 960 hectopascali. Meteorologii au avertizat că taifunul va aduce ploi torenţiale, estimând o cantitate de precipitaţii de până la 80 de milimetri pe oră. De obicei, sezonul taifunurilor în Japonia începe către sfârşitul verii. Ultimul ciclon tropical din luna iunie s-a înregistrat în urmă cu opt ani şi s-a soldat cu moartea a cinci persoane şi rănirea altor 100. Experţii consideră că tocmai taifunurile de la începutul verii sunt de o intensitate distructivă specială.

INDIA

Diplomat acuzat de viol

Un angajat al consulatului francez din Bangalore este acuzat că şi-ar fi violat fiica de trei ani şi jumătate. Diplomatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, şi-ar fi violat fiica la sfârşitul săptămânii trecute la reşedinţa sa şi a fost arestat. Acesta va fi supus examinării psihiatrice înainte de a fi deferit justiţiei. Mama fetiţei, de origine indiană din Kerala, a depus plângere în acest sens. Aceasta povesteşte că întorcându-se acasă a găsit fetiţa plângând şi acuzând dureri şi a dus-o la un spital privat, unde medicii au confirmat că a fost vorba de un viol şi nu de simple atingeri. Iniţial, poliţia din Bungalore l-a arestat pe diplomat, dar l-a eliberat după mai multe ore de audieri şi o serie de examinări medicale. Potrivit presei indiene, bărbatul a fost eliberat cu condiţia expresă de a nu părăsi ţara şi de a-şi petrece sfârşitul de săptămână sub supravegherea consulului general din Bangalore. Autorităţile franceze au afirmat că Franţa va lăsa justiţia indiană să îşi urmeze cursul, admiţând că acuzatul nu beneficiază de imunitate diplomatică fiind deţinător al unui paşaport de serviciu.

COASTA DE FILDEŞ

Contrabandă cu fildeş

Peste 200 de persoane au fost arestate şi aproape două tone de fildeş de contrabandă au fost confiscate între lunile martie şi mai în 14 ţări africane, în cea mai amplă operaţiune de acest fel coordonată de Interpol, a anunţat organizaţia internaţională cu sediul la Lyon. În operaţiunea Worthy au mai fost confiscate peste 20 kg de cornuri de rinocer, piei de lei, leoparzi, gheparzi, crocodili şi pitoni, precum şi păsări tropicale vii, ţestoase şi alte specii protejate, dar şi arme de foc. La operaţiune au luat parte peste 320 de funcţionari, poliţişti, vameşi, agenţi de mediu şi veterinari, din 14 ţări africane, printre care Etiopia, Botswana, Ghana, Kenya, Mozambic, Namibia, Nigeria, Rwanda, Africa de Sud şi Zimbabwe. Este vorba de cea mai amplă operaţiune de până acum coordonată de Interpol împotriva comerţului ilegal cu fildeş.

SUA

Fetiţă arestată

O fetiţă de şase ani a fost arestată de biroul şerifului din districtul Maricopa, în statul Arizona, pe motiv că ar fi întrat ilegal în SUA şi va rămâne în custodia autorităţilor. Copilul a fost arestat vineri după-amiază împreună cu alte 15 persoane în timp ce călătoreau într-o camionetă în districtul Maricopa, la câteva ore după ce administraţia Obama şi-a anunţat decizia de a renunţa la deportarea unora dintre tinerii imigranţi. Biroul şerifului a predat copilul Autorităţilor pentru Imigraţie, iar acum este în custodia şi grija Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Sociale, al Biroului pentru Plasarea Refugiaţilor. Fetiţa afirmă că este din El Salvador, precizează biroul şerifului într-o declaraţie, adăugând că celelalte persoane intenţionau să ajungă în diferite destinaţii din ţară, inclusiv New York, California şi Texas. Şeriful local Joe Arpaio, cunoscut pentru atitudinea fermă faţă de imigraţia ilegală, a declarat săptămâna trecută că directiva Administraţiei Obama privind nedeportarea copiilor are miză electorală, adăugând că în ceea ce îl priveşte va respecta această directivă. Directiva va permite imigranţilor cu vârsta sub 30 de ani, care au ajuns în SUA înainte de a împlini 16 ani, care nu reprezintă un risc infracţional sau de securitate, fiind studenţi eminenţi sau au efectuat stagii militare, să ceară un răgaz de doi ani înainte de a fi deportaţi.

UE

Comisar autoritar

Comisarul european pentru Transporturi Siim Kallas şi-a depăşit autoritatea prin decizia sa de a tolera utilizarea transfrontalieră a camioanelor cu lungimi de peste 18,75 metri, aşa-numitele gigaliners, susţin membrii Comisiei pentru transporturi şi turism a Parlamentului European. Discuţiile dintre Executivul UE şi Parlament se referă la directiva 53/1996 cu privire la dimensiunile şi greutatea maximă a vehiculelor de mare tonaj. Potrivit eurodeputaţilor, în anul 2010 comisarul european Siim Kallas a interpretat această directivă în mod total opus decât o face în prezent, în urmă cu doi ani fiind interzisă trecerea garniţelor interne din UE de către camioanele cu lungimi de peste 18,75 metri. Dosarul va fi înaintat preşedintelui Parlamentului European, Martin Schulz, cerându-i-se potrivit regulamentului de procedură să solicite opinia Comisiei de afaceri juridice pentru a vedea dacă Executivul comunitar şi-a depăşit atribuţiile şi a privat Parlamentul de drepturile sale.

PAKISTAN

Inapt pentru funcţie

Curtea Supremă din Pakistan l-a declarat pe Yousuf Raza Gilani inapt pentru exercitarea funcţiei de premier, după ce aceeaşi instanţă l-a condamnat, în aprilie, pentru nerespectarea angajamentului de urmărire a cazului de corupţie în care este implicat preşedintele Asif Ali Zardari. Şeful Executivului de la Islamabad se apără spunând că imunitatea de care se bucură preşedintele ţării, prin Constituţie, l-a impiedicat să continue urmărirea penală a acestuia. Yousuf Gilani nu va fi închis, dar ar urma să-şi piardă şi funcţia de parlamentar. Demiterea sa ridică probleme Partidului Poporului Pakistanez, formaţiunea politică majoritară în Parlamentul de la Islamabad, care ar putea fi nevoită să aleagă un alt prim-ministru. Decizia finală trebuie să fie luată de către Parlament.

LIBIA

Armament pe mâni suspecte

Armamentul utilizat de insurgenţii libieni pentru înlăturarea de la putere a regimului Muammar Kadhafi ar putea ajunge la celule ale reţelei teroriste al-Qaida, avertizează Pentagonul. În contextul în care regimul condus de Muammar Kadhafi a fost înlăturat, armele utilizate de foştii insurgenţi riscă să devină un pericol major pentru nordul Africii, a atras atenţia Amanda Dory, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american al Apărării. Conform experţilor Pentagonului, multe dintre aceste arme ajung în mâinile membrilor al-Qaida din Magrebul Islamic, filiala nord-africană a reţelei teroriste. Şi depozitele masive de arme chimice ale Siriei reprezintă o nouă sursă de îngrijorare atât pentru statele vecine cât şi pentru guvernele occidentale în cazul crizei care ameninţă să cuprindă regimul lui Bashar al-Assad.