Tenismanul constănțean Sebastian Gima merge la „Petit As”

Tenismanul constănțean Sebastian Gima a câștigat selecția națională la tenis de câmp pentru juniorii sub 13 ani, în urma turneului desfășurat la finalul săptămânii trecute, la București. Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” și pregătit de tatăl său, Stelian Gima, fost jucător în circuitul ATP, și de Viorel Pop, fostul tehnician al lui Andrei Pavel, a ajuns în faza finală, după ce a trecut în turul preliminar de Gheorghe Schinteie (Dinamo București), cu 6-0, 6-3. Faza decisivă s-a desfășurat sub formă de turneu, cei opt tenismeni jucând după sistemul „fiecare cu fiecare“. Gima a obținut șase victorii, 7-6 (7/2), 6-2 cu Radu Papoe (CS Târgoviște), 6-7 (10/12), 6-0, 6-4 cu Bogdan Manole (SCM Bacău), 6-1, 6-0 cu Dragoș Popeangă (Tenis Masters București), 6-3, 6-2 cu Sebastian Gherguș (CSS „Mircea Eliade”), 6-0, 6-4 cu Călin Postea (TC Capela Rm. Vâlcea) și 6-1, 6-3 cu Cosmin Lazăr (Sportul Studențesc), și a înregistrat un singur eșec, 6-4, 5-7, 4-6 cu Nicholas Ionel. Premierea a fost efectuată de vicepreședintele Federației Române de Tenis, Răzvan Itu, de antrenorul federal și directorul de turneu Radu Bădin și de arbitrul Raluca Băcescu. În urma acestui succes, Gima va participa la unul dintre cele mai puternice turnee din lume de la această categorie de vârstă, „Petit As”, care are loc în Franța, și este principalul favorit pentru un loc în echipa României care va participa la Campionatele Europene pe echipe, programate în luna februarie. Locul secund a fost ocupat de Nicholas Ionel, în timp ce pe ultima treaptă a podiumului s-a aflat Radu Papoe, ambii acumulând câte șase succese. La fete, prima poziție i-a revenit Ralucăi Tudorache (AS Club Politehnica), urmată de Ana Manea (AS Tenis Club București) și Ilinca Amariei (Club Atletic Roman). Primii clasați au fost recompensați de FRT cu rachete Head și Babolat, termobag Head și baxuri de mingi.

