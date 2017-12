Tenismenii constănţeni, locul 6 în Europa

Calificaţi la turneul final al Tenis Europe Winter Cup by Head sub 14 ani, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în localitatea cehă Roznov pod Radhostem, micii tenismeni români au avut ghinion la tragerea la sorţi a sferturilor de finală. Astfel, reprezentativa României, din care fac parte şi doi constănţeni, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) şi Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), alături de Bogdan Corbea şi căpitanul-nejucător Dragoş Enache, a avut de înfruntat echipa gazdă, Cehia, una dintre favorite. Din păcate, românii nu au putut produce surpriza, fiind învinşi cu 3-0 (Gima - Tomas Machah 0-6, 5-7, Paloşi - Tomas Jirousek 3-6, 1-6, Gima / Paloşi - Jirousek / Machah 2-6, 2-6). Ajunsă în turneul pentru locuri 5-8, România a trecut de Olanda, cu 2-1 (Gima - Sidane Pontjodikromo 7-5, 4-6, 6-2, Paloşi - Sander Jong 6-2, 6-2, Corbea / Paloşi - Amadatus Admiraal / Pontjodikromo 4-6, 3-6), dar a cedat în disputa cu Ucraina, 0-3 (Corbea - Georgii Kravchenko 6-7, 7-6, 3-6, Gima - Michael Kvantaliani 5-7, 3-6, Corbea / Gima - Kvantaliani / Pavel Shumeiko 2-6, 1-6). În urma acestor rezultate, România a încheiat actuala ediţie a Tenis Europe Winter Cup by Head sub 14 ani pe locul 6, titlul european fiind câştigat de Rusia, care a trecut în ultimul act de Elveţia.