Tensiune în tabăra tricolorilor

NERVII LUI MARICA. Naţionala României a plecat ieri la Paris, unde sâmbătă, de la ora 22.00, va da piept cu reprezentativa Franţei, într-o partidă contând pentru Grupa D a preliminariilor EURO 2012. Atmosfera din cadrul lotului s-a tensionat după ultimul antrenament de pe tărâm românesc, Ciprian Marica certându-se în câteva rânduri la colegii săi. Atacantul s-a potolit doar după intervenţia selecţionerului Răzvan Lucescu, motiv pentru care are şanse mari să-şi piardă locul de titular din ofensivă, în favoarea lui Bogdan Stancu. În aceste condiţii, tricolorii s-au ferit să dea declaraţii la plecarea spre capitala Franţei, lăsând această “povară” pe umerii oficialilor. „Un egal ar fi bun la Paris, dar ca să-l obţinem trebuie să muncim mult, să ne dăruim, să alergăm şi să fim mai buni. Nu se pune problema să plece Răzvan, chiar dacă va fi un rezultat nefavorabil cu Franţa. Am fost concentraţi cu Belarus şi Albania, dar nu am reuşit să câştigăm, pentru că am avut ghinion. Avem şanse să ne întoarcem cu un rezultat favorabil”, a spus Ionuţ Lupescu, directorul general al FRF. Singurul român din lot care evoluează în Franţa, Daniel Niculae, a acceptat totuşi să facă declaraţii pentru ziariştii din Hexagon. „Calificarea noastră depinde de rezultatul din Franţa. Nu va condiţiona totul, dar este foarte important. Fiecare echipă îşi face calculele. Cea care are cele mai mari şanse să termine prima este Franţa, iar noi ne luptăm pentru locul doi”, a declarat Niculae. Azi, românii vor susţine antrenamentul oficial pe “Stade de France”, în urma căruia Răzvan Lucescu va decide formula de start.

S-A ACCIDENTAT TREMOULINAS. De partea cealaltă, selecţionerul Laurent Blanc l-a pierdut pe fundaşul stânga Benoit Tremoulinas, care s-a accidentat la o coapsă şi nu va putea juca sâmbătă. Tremoulinas mai fusese convocat la lot, însă nu a apucat să joace niciun minut în echipa naţională. În locul său a fost convocat Aly Cissokho, de la Olympique Lyon, care a debutat pentru reprezentativa “cocoşului galic” la meciul amical pierdut în urmă cu două luni, în Norvegia. Altfel, francezii au fost fluieraţi de public, miercuri seară, la un meci amical de baschet disputat la Paris-Bercy, între echipele americane New York Knicks şi Minnesota Timberwolves.