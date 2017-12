Teoria conspirației! Pokemon Go, rețea de monitorizare mondială!

15:15:18 / 25 Iulie 2016

Pokemon Go

Am 28 de ani si ma joc pokemon. Trebuie sa fi complet lipsit de rationament sa consideri jocul asta altceva decat este . Si anume o MINUNATIE A TEHNOLOGIEI. TOT CE E MAI FRUMOS IN OMENIRE ADUNAT INTR-UN JOC. II MULTUMIM LUI DUMNEZEU CA A ADUS PE PAMANT ACEST JOC SUPERB. Ma joc non-stop de 2 saptamani am level 24 , nu am mai fost la facultate sau la job. E prea frumos jocul ca sa imi pierd vremea cu alte porcarii din viata cotidiana. GO POKEMON GO !!!!