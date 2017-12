Teren vândut de două ori

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa i-au trimis, vineri, în judecată pe fostul primar al comunei Dobromir, Visel Iusein, şi pe fostul secretar al Primăriei Dobromir, Iana Stănuţa, sub acuzaţia că au ajutat un localnic să vândă de două ori acelaşi teren. Anchetatorii spun că povestea acestui dosar penal începe în aprilie 2011, când moştenitorii unui teren, în suprafaţă de 8,65 hectare, au vândut parcela din Dobromir Vale Elenei Spiridon. Un an mai târziu, respectiv pe 18 august 2012, pământul respectiv era cumpărat de la Elena Spiridon de Eugen Iliescu, actualul primar din Dobromir, în schimbul sumei de 6.030 de euro. În paralel, Petre Bărbulescu, unul dintre moştenitorii parcelei, a vândut acelaşi pământ unei firme, în schimbul sumei de 14.705 euro. În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că ilegalitatea a fost posibilă cu ajutorul lui Visel Iusein şi al secretarului Primăriei Dobromir de la acea vreme, Iana Stănuţa. Mai exact, Bărbulescu a obţinut în primă fază un certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria Dobromir, în care se arată că terenul are în evidenţă taxele şi impozitele achitate. Din câte se pare, acest act a fost eliberat în alb de Iana Stănuţa. Cel de-al doilea document fals, semnat de Stănuţa şi de Iusein Visel (la data semnării, el nu mai era primar - n.r.), atesta că proprietarul pământului este Dumitru Costache şi că nu are încheiate contracte de arendă. Mai mult, anchetatorii spun că ştampila folosită de Visel Iusein a fost confecţionată ilegal.

MOMIŢI CU BANI Odată cu extinderea cercetărilor, anchetatorii au descoperit că Iusein a emis încă un document fals, respectiv un certificat fiscal, care a fost folosit de Bărbulescu pentru a obţine extrasul de carte funciară. Referitor la acesta din urmă, procurorii au descoperit că a fost împuternicit de ceilalţi moştenitori pentru a putea vinde terenul. În timpul audierilor, ei au declarat că Bărbulescu le-a spus că pământul poate fi vândut de mai multe ori. Acesta le-ar fi oferit câte 4.000 de lei pentru a fi de acord să facă împuternicirea. La rândul lui, Petre Bărbulescu l-a împuternicit pe Laurenţiu Sorin Bosoc pentru a vinde terenul. Iana Stănuţa a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual, iar Visel Iusein pentru uzurpare de calităţi oficiale şi fals material în înscrisuri oficiale. Cercetările faţă de Petre Bărbulescu sunt continuate de procurorii din Medgidia.