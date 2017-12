Thriller-ul „Câini“, filmat în Dobrogea, nominalizat la European Discovery 2016

Thriller-ul "Câini", în regia lui Bogdan Mirică, a fost nominalizat la trofeul European Discovery 2016 -Prix FIPRESCI, la Premiile Academiei Europene de Film, cea de-a 29-a ediție a galei care răsplătește performanțele din cinema-ul european având loc pe 10 decembrie, în Wroclaw (Polonia). Trofeul European Discovery 2016 - Prix FIPRESCI se acordă în fiecare an unui cineast talentat care a debutat în forță în lungmetraj. Bogdan Mirică a fost remarcat la Cannes, unde a obținut Premiul criticii - FIPRESCI, apoi la TIFF, unde a câștigat Trofeul Transilvania, și la Sarajevo, unde "Câini" a obținut două distincții importante.

Nominalizările pentru Descoperirea Europeană a Anului au fost decise de un comitet format din critici și membri ai Academiei Europene de Film, iar câștigătorul va fi votat de cei circa 3.000 de membri ai Academiei Europene de Film. "Câini" este una dintre cele cinci descoperiri ale anului, alături de "Liebmann" (r. Jules Herrmann), "Sand Storm" (r. Elite Zexer), "The Happiest Day in the Life of Ollie" Maki (r. Juho Kuosmanen) și "Thirst" (r. Svetla Tsotsorkova).

Când puteţi vedea filmul în România?

Publicul din România îl va putea vedea începând de vineri, 23 septembrie, când filmul va ajunge în peste 70 de cinematografe din 34 de orașe. "Câini" s-a bucurat de săli arhipline la toate proiecțiile de până acum, în festivaluri și în avanpremiere. Spectatorii îi vor revedea pe marele ecran pe câțiva dintre cei mai apreciați actori români: Dragoș Bucur, Vlad Ivanov și Gheorghe Visu, alături de Teodor Corban, Raluca Aprodu, Costel Cașcaval, Constantin Cojocaru, Emilian Oprea, Cătălin Paraschiv, Andrei Ciopec.

Trailerul oficial al filmului poate fi vizionat la adresa http://bit.ly/2blVyZS.

Din 23 septembrie, "Câini" va rula în cinematografe din București, Adjud, Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Focșani, Galați, Iași, Mărășești, Odobești, Onești, Oradea, Oravița, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Reșița, Sibiu, Slobozia, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara și Vulcan. Filmul va ajunge și în orașele fără cinematograf, într-o caravană al cărei traseu va fi anunțat în curând.

Joi, 22 septembrie, o avanpremieră specială la Teatrul de Vară din Herăstrău, de la 20.30, îi va aduce în fața publicului pe Dragoș Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe Visu, Raluca Aprodu, Emilian Oprea, Teodor Corban, Costel Cașcaval sau Constantin Cojocaru, alături de regizorul Bogdan Mirică și membri ai echipei. Biletele pot fi cumpărate în avans de pe www.eventbook.ro și în librăriile partenere. Proiecții de gală în prezența echipei sunt programate și la Iași (miercuri, 21 septembrie, de la 18.00 și 20.30, Casa de Cultură a Studenților), Târgu Mureș (vineri, 23 septembrie, ora 21.15, Palatul Culturii, la TIFF Mureș), Cluj-Napoca (sâmbătă, 24 septembrie, ora 20.00, Cinema „Florin Piersic“).

Cei care vor să vadă filmul înainte de ziua de vineri au la dispoziție un program de avanpremiere pe 21 și 22 septembrie, în București (CineGlobe Titan, Cinema City, Cotroceni, Cinema City MegaMall, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Grand Cinema & More, Hollywood Multiplex, Movieplex, CinemaPro), în rețeaua Cinema City din Cluj-Napoca, Timișoara (Shopping City), Ploiești (Shopping City), Târgu Mureș, Bacău, Brăila, precum și în săli din Botoșani (CineGlobe), Focșani (Happy Cinema), Piteşti (Cinema Trivale).

O poveste din Dobrogea

Acțiunea filmului este plasată în apropierea graniței cu Ucraina. Roman, un tânăr de la oraș, ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moșiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare. O senzație generală de amenințare plutește în aer. Trailer: http://bit.ly/2blVyZS

În această toamnă, filmul va fi proiectat în festivaluri din Finlanda, Norvegia, Canada, Polonia, Israel, Spania, Portugalia, Germania, Suedia, Statele Unite și Italia.

Bogdan Mirică este scenaristul și co-regizorul serialului HBO "Umbre".

"Câini" este produs de 42 Km Film (Marcela Ursu) și EZ Films (Elie Meirovitz), și co-produs de Argo Film (Stephan Komandarev). Co-producția Franța - România - Bulgaria - Qatar a fost realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Centre national du cinéma et de l’image animée din Franța, CNC Bulgaria, Canal +, Eurimages și Fundației GAN, Doha Film Institute, cu participarea HBO România.