Tomitanii Constanța va juca finala Diviziei A la rugby!

Aflată la prima participare din istoria clubului într-o competiție de seniori, Divizia A (eșalonul al treilea din rugbyul românesc), echipa Tomitanii Constanța a reușit evoluții excepționale în sezonul regulat, în care a ocupat locul 3, apoi a câștigat de o manieră categorică semifinala cu Sportul Studențesc București, desfășurată sâmbătă după-amiază pe stadionul „Mihail Naca” din Constanța. Rugbyștii antrenați de Cristian Cojocaru au învins cu scorul de 52-28 (28-14), oferind din nou recital de eseuri și de faze spectaculoase. Cu jucători mai rapizi și mai îndemânatici cu buclucașul balon oval, Tomitanii a obținut o victorie meritată în fața unei formații masive și mai experimentate, dar care a suferit la capitolul pregătire fizică.

„A fost o partidă... fizică, așa cum am anticipat. Am întâlnit o echipă masivă și a trebuit să ne concentrăm pe creativitate și pe plimbatul balonului, iar tactica noastră a dat roade. Rezultatul ne mulțumește și acum așteptăm finala. Cu Grivița va fi un meci al răzbunării, ca să spun așa, pentru că ne-au învins de două ori în sezonul regulat. Noi trebuie să învingem atunci când este mai greu, în finală, și să aducem titlul la Constanța. Am putea promova în DNS, autoritățile locale au promis că sunt alături de noi și acesta este următorul pas, de a juca în liga a doua de seniori”, a declarat Cristian Cojocaru, antrenorul Tomitanilor.

Punctele constănțenilor au fost reușite de Badea (2), Cucoș (2), Vătafu, Isleam, Mihalache și Alexe, prin eseuri, plus 6 transformări semnate de Cucoș. Pentru oaspeți au punctat C. Anghel, A. Vasile și Croitoru, câte un eseu fiecare, plus un eseu de penalizare, toate patru fiind transformate de Petcu.

Au evoluat pentru Tomitanii: Băbănău, Țală, Portariu - Sali, Isleam - Alexe, T. Andrei, Chiru - Mihalache, Burlacu - Părălește, Necoară, Cucoș, Badea - Vătafu (au mai jucat: Galanton, Cuprian, R. Tănase, Tăbuș, D. Rusu, Ciorbac, Nedelea, Cr. Ștefan; accidentați, Oțelea, Lolea și Glodeanu nu au putut fi utilizați în acest meci).

În cealaltă semifinală a Diviziei A, programată duminică, de la ora 14.00, se vor întâlni RC Grivița București și CSM Sibiu. Semifinalele au loc în manșă unică, pe terenul echipelor mai bine clasate în sezonul regulat, iar finalele vor avea loc, în principiu, pe teren neutru.

JUNIORII U-18 AU MECI LA BUCUREȘTI, DUMINICĂ

Duminică, de la ora 13.00, echipa de juniori sub 18 ani a clubului constănțean va evolua în penultima etapă a Campionatului Național U-18, în deplasare, pe terenul formației Colegiul Tehnic Dinicu Golescu București. În clasamentul Zonei Muntenia, Tomitanii ocupă locul 3, cu 19 puncte, fiind precedată de CS Olimpia București (35p) și de CT Dinicu Golescu (34p). Primele trei clasate vor obține dreptul de a juca la turneul final, alături de primele trei clasate din Zona Moldova și de primele două clasate din Zona Transilvania. În ultima etapă, Tomitanii va juca pe teren propriu cu RC Grivița București, ocupanta poziției a patra, cu 18 puncte.

