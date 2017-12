Tommy Mottola rupe tăcerea

Fostul soţ al cântăreţei Mariah Carey, producătorul muzical Tommy Mottola s-a săturat să fie portretizat negativ de fosta consoartă şi în volumul său de memorii afirmă că el se află la originea succesului de care s-a bucurat întotdeauna artista. Celebrul producător, despre care Mariah Carey spunea că era un soţ foarte posesiv, care a abuzat-o mental şi emoţional pe parcursul celor patru ani în care au fost căsătoriţi, face o serie de dezvăluiri din perioada mariajului cu artista în volumul său de memorii, intitulat „Hitmaker”. Acesta recunoaşte că este posibil să fi fost mai exigent, însă, cu siguranţă, din punctul său de vedere, acestui fapt se datorează succesul de care s-a bucurat întotdeauna Mariah Carey. „Chiar dacă părea că eram ultraposesiv şi că îmi plăcea să deţin controlul, îmi cer scuze”, scrie Mottola în cartea sa, care urmează să fie lansată pe 15 ianuarie. „Eram tipicar? Da. Dar asta a fost unul dintre motivele succesului ei”, adaugă acesta.

Potrivit publicaţiei „The New York Post”, Tommy Mottola, care a divorţat de soţia sa, cu care avea doi copii, în anul 1993, pentru a fi cu Mariah Carey, oferă aceste explicaţii din cauză că a fost acuzat în repetate rânduri că a fost posesiv cu cântăreaţa, mai ales la începutul carierei acesteia. „Sentimentul meu era că Mariah ar fi avut o mulţime de timp să se bucure de tot ce are dacă ar fi avut mai multă răbdare. Nu zece ani, ci doar câţiva”, a mai spus Tommy Mottola, în vârstă de 63 de ani, care în prezent este căsătorit cu o altă cântăreaţă celebră, Thalia. În ciuda meritelor pe care şi le atribuie, Tommy Mottola nu neagă faptul că Mariah Carey are un talent înnăscut. Cântăreaţa a fost căsătorită cu Tommy Motola, în perioada 1993 - 1998.

Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei „Billboard”, a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA în anii \'90, iar albumele ei s-au vândut în peste 200 de milioane de copii. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când a rupt legătura cu casa de discuri Columbia Records. Diva, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, a revenit pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul „The Emancipation of Mimi”, care a avut succes neaşteptat. Albumul ei „E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în SUA şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, graţie piesei „Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a egalat pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decade. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1. Mariah Carey şi-a refăcut la rândul său viaţa alături de cu actorul şi rapperul Nick Cannon pe 30 aprilie 2008 şi a adus pe lume gemeni.