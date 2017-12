Topul celor mai pozitive vedete

Campania electorală a Barack Obama pentru cîştigarea alegerilor prezidenţiale a lansat un adevărat val de simpatie pentru comunitatea afro-americană de peste Ocean. Acest lucru se simte şi în opţiunile americanilor într-un top al celor mai pozitive vedete. Pe primul loc s-a clasat Will Smith, ales de americani drept vedeta care le ridică moralul, fiind considerat cel mai popular actor. Sondajul a fost efectuat de revista “Parade” şi Entertainment Tonight. Prezenţa sa în comediile “Men in Black” şi “Bad Boys”, dar şi din dramele “Hancock” şi “Ali” i-au confirmat şi statutul de mare vedetă la Hollywood. Actorul în vîrstă de 40 de ani este urmat Tom Hanks, ales de americani, ani la rîndul, drept unul dintre cei mai populari actori americani din toate timpurile. Actorul de 52 de ani este dublu deţinător al premiului Oscar pentru rolurile din “Forrest Gump” şi “Philadelphia” şi va reveni în curînd pe marile ecrane cu personajul Robert Langdon în “Angels & Demons”, partea a doua a lung-metrajului de succes planetar “Codul lui Da Vinci”. Reese Witherspoon este prima actriţă din acest top şi s-a clasat pe locul trei. Cea mai bine plătită actriţă de ala Hollywood, în vîrstă de 32 de ani, şi-a menţinut cota de popularitate cîştigată cu comediile “Legally Blonde” şi drama “Walk the Line”, care i-a adus şi premiul Oscar, în ciuda faptului că şi-a luat o vacanţă de un an de zile.

George Clooney şi amicul său Brad Pitt, ocupă locurile patru, respectiv şase, fiind despărţiţi de apariţia surpriză în top a lui Meryl Streep, actriţa cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar. Julia Roberts, care în mod obişnuit trona pe prima poziţie a acestui top, a ocupat poziţia a şaptea. Johnny Depp, Jennifer Aniston şi vedeta popularului serial de televiziune “Anatomia lui Grey”, Patrick Dempsey, completează ultimele poziţii ale acestui clasament cu zece locuri.