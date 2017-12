Topul celor mai triste filme din istorie!

Filmul „Titanic”, regizat de James Cameron, care a fost lansat în urmă cu 16 ani, s-a situat pe primul loc în topul celor mai triste producţii hollywoodiene din toate timpurile. Filmul apărut în 1997, în care actorii Kate Winslet şi Leonardo DiCaprio joacă rolurile principale, se situează pe primul loc într-un sondaj britanic al celor mai dureroase filme, obţinând 24% din voturi. Pe locul al doilea se află recenta versiune muzicală a „Mizerabililor / Les Miserables”, iar pe locul al treilea, filmul de animaţie clasic „Bambi”. Poziţia a patra a fost ocupată de „War Horse / Calul de luptă”, iar pe locul al cincilea s-a poziţionat pelicula lui Steven Spielberg „E.T. the Extra-Terrestrial / E.T. Extraterestrul”. Acest sondaj a fost realizat de site-ul FreeDeliveryLand.co.uk. „Deşi nu toată lumea recunoaşte, toţi am plâns la un film, la un moment dat în viaţă. „Titanic” are combinaţia perfectă de factori pentru a fi cel mai trist film preferat de întreaga lume. Are intrigă, îndrăgostiţi condamnaţi şi muzică extrem de emoţionantă”, a spus un purtător de cuvânt al site-ului care a realizat sondajul. „Titanic” se situează pe locul al doilea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei, cu 1,84 miliarde de dolari.