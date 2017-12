„Tosca” româno-japoneză, primită cu aplauze

Cel de-al doilea spectacol cu intrare liberă de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, „Tosca”, de Giacomo Puccini, din cadrul proiectului „Timp liber pentru cultură”, s-a bucurat, duminică seară, de un real succes. Spre deosebire de evenimentul gratuit din data de 2 martie, când la întâlnirea cu „Traviata”, organizatorii nu au putut face faţă „asaltului” melomanilor atraşi de oferta culturală, la întâlnirea cu Floria Tosca de duminică au fost luate măsuri speciale. Astfel, pentru a face faţă afluxului iubitorilor muzicii, la intrarea în sală s-au împărţit publicului jetoane, în funcţie de numărul de locuri din sală. Chiar şi aşa, nu puţini au fost cei care au preferat să stea în picioare sau aşezaţi pe trepte, numai pentru a putea urmări superba, dar trista poveste de dragoste dintre cântăreaţa Floria Tosca, interpretată de soprana japoneză Setsuko Iizuka şi pictorul Mario Cavaradossi, redat de tenorul bucureştean Alfredo Pascu.

„VISSI D’ARTE” A VRĂJIT PUBLICUL Timp de aproximativ două ore - cu pauză - publicul a fost captivat de emoţionanta poveste, derulată sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu. Interpretarea ariei „Vissi d’arte” de către soprana Setsuko Iizuka a fost răsplătită de public cu aplauze la scenă deschisă. Venalul Scarpia, redat de baritonul bucureştean Ştefan Ignat, dar şi Laurenţiu Severin, în rolul Angelotti, Constantin Acsinte - Sacristanul, Doru Iftene - Spoletta, Marius Eftimie - Sciarrone şi Temnicerul, Mihaela Ionescu - Un păstor, au contribuit la succesul spectacolului.

„Am mai cântat şi acum o lună, tot în „Tosca”, alături de doi japonezi. Îmi pare rău că astăzi (n.r. duminică), nu am fost în cea mai bună formă, deoarece am fost puţin răcit. Mă bucur, totuşi, că acest spectacol a fost un succes. Consider că astfel de evenimente cu intrare liberă sunt binevenite, pentru că în acest mod, lumea va prinde drag de acest gen de spectacole”, a spus, la finalul reprezentaţiei, tenorul Alfredo Pascu.

Programul „Timp liber pentru cultură”, în cadrul căruia publicului îi sunt oferite spectacole cu acces liber, continuă, în această sâmbătă, de la ora 19.00, cu opera „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti.