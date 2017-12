Tot mai multe mame singure își caută iubirea pe site-urile matrimoniale

Ideea de a fi mamă presupune a nu fi niciodată singură, chiar și atunci când femeia este divorțată. O mamă singură merge la meciurile de fotbal ale copilului, la şedinţele cu părinţii, face cumpărăturile şi temele alături de copil. Bineînțeles că şi-ar dori să împartă aceste responsabilităţi cu cineva, dar şi să împartă bucuriile şi realizările copilului. Pentru că timpul pentru mamele singure este foarte preţios, multe apelează la datingul online pentru a-şi găsi din nou jumătatea. Este și cazul Alinei, o mămică în vârstă de 37 de ani. Femeia are un băiat de 12 ani şi a divorțat acum 7 ani. Are două joburi care nu îi lasă suficient timp pentru a ieşi la întâlniri. „Consider că sunt încă suficient de tânără încât să îmi găsesc un partener. După divorţ am mai avut o relaţie, care însă s-a terminat acum câteva luni. Ziua mea este plină de dimineaţă până seara, nu am timp să experimentez ca la 20 de ani. În plus, în cercul meu de cunoştinţe nu sunt bărbaţi singuri”, mărturisește Alina. Tocmai de aceea, femeia recunoaște că și-a făcut cont pe un site de matrimoniale. ”Pe site pot discuta cu o persoană şi, atunci când simt că am aflat suficiente despre ea şi ne potrivim, ieşim la o întâlnire faţă în faţă”, a explicat Alina decizia de a se abona la un site de dating. Nu este singura femeie divorțată care a apelat la internet pentru a trece peste singurătate. Doar pe una din comunitățile online de dating - Sentimente.ro - există peste 500.000 de femei singure, spun reprezentanții site-ului. Dintre ele, 15% sunt mame. 1.500 s-au înscris pe Sentimente.ro în primele două luni ale lui 2016, numărul lor fiind în creştere constantă faţă de ultimii ani. „Am remarcat că mamele singure nu sunt pe atât de reticente pe cât s-ar crede în ceea ce priveşte o nouă relaţie. Condiţia este ca şi cei cu care intră în contact să reuşească să le arate că sunt persoane care rezonează la ideea de familie. O mamă singură este o persoană matură, care ştie exact ce îşi doreşte, este o femeie care s-a redescoperit, s-a reinventat poate, nu mai este presată de ceasul biologic, dar este foarte exigentă referitor la atitudinea potenţialului partener în ceea ce priveşte copiii. Tocmai de aceea, ea declară de la început în descrierea profilului faptul că este mamă”, a explicat co-fondatorul site-ului Sentimente.ro, Flori Dragomir.

ÎNCĂ SPERĂ LA MAREA IUBIRE Vârsta medie a mamelor singure abonate pe site-ul de dating este de 40 de ani - având copii cu vârste pornind de la 5 ani - şi fie sunt angajate în domenii precum marketing, financiar, administrativ, medical, fie lucrează ca freelancer ori au propriul business, arată datele Sentimente.ro. Cele mai multe mame singure sunt din zodiile Capricorn, Leu şi Rac, le place să citească romane de dragoste sau cărţi din domeniul psihologiei și preferă comediile şi filmele de dragoste. Nu au renunţat la iubire, deşi au trecut printr-un divorţ, şi au declarat că s-au înscris pe Sentimente.ro pentru a-şi găsi un partener sau chiar un soţ.