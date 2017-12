Tragedia din Franţa, pretext pentru aprobarea „Big Brother” în România

08:23:35 / 11 Ianuarie 2015

Big fucking brother

In Romania incalcarea drepturilor omului, nu este de multa vreme ceva inedit. Da,cei care ne conduc cu dispret,continuatorii sistemelor autoritare,vor sa tina in frau nu infractorii,caci aia se mai si incuscresc cu sefii,ci vor sa struneasca populatia care inca mai munceste pe aceste meleaguri si plateste taxe prosteste,cinstit. Securistii si alti insi in uniforme nu sunt in stare ca impreuna cu justitia sa lupte impotriva devalizatorilor tarii si cred ca stie toata suflarea motivele,nu fac nimic pentru siguranta reala a cetatenilor si iata ca se trezesc mari antitero...Pai astia de la noi fac zilnic pagube ca toti teroreii sunt niste copilasi cacaciosi in comparative cu clanurile noastre neaose. O tara intreaga e terorizata de talhari,smardoi,hoti,autoritati corupte pana la nivel de ADN, militieni prieteni cu hotii sau nepasatori,infractori imbracati in tot felul de uniforme de servicii de paza,criminali economici si puzderie de altii. Astia vor sa ne bage camera video si-n cur dar nu pentru protectia noastra,evident ca nu. Si oricum suntem ascultati oricand,asta fac si fara sa fie legiferata treaba si tot nu se descurca cu infractiunile evidente.