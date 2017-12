Tribut al fanilor pentru Michael Jackson

Circa o sută de fani ai lui Michael Jackson s-au reunit, miercuri, la monumentul funerar unde se odihnesc rămăşiţele artistului, în cimitirul Forest Lawn din Glendale, la Los Angeles, pentru a-i aduce un omagiu regelui pop, la cinci ani de la moartea sa. Zona de acces spre criptă a fost decorată cu mii de trandafiri roşii cumpăraţi de fani printr-o campanie lansată pe internet, în timp ce vizitatori veniţi din întreaga lume au expus cărţi poştale, afişe şi alte obiecte pentru a-l rememora pe artist. ”Te iubim, Michael”, se putea citi pe o banderolă aranjată pentru a forma o inimă uriaşă în faţa micului mausoleu.

Steaua lui Michael Jackson de pe Bulevardul Faimei din Hollywood a fost un alt punct de întâlnire al admiratorilor artistului, unde au fost aprinse lumânări şi au fost depuse flori şi poze ale celui care a compus ”Thriller” şi a fost organizat un priveghi în memoria lui. Totodată, numeroase staruri din industria de divertisment au ţinut să-i aducă un omagiu pe internet. Astfel, cântăreaţa Beyonce a dat publicităţii o scrisoare de patru pagini în care a spus că Michael Jackson a reprezentat o sursă majoră de inspiraţie pentru ea şi că obişnuia să îi asculte cântecele încă din copilărie. ”Michael Jackson m-a schimbat şi m-a ajutat să devin artistul de azi. Îţi mulţumesc, Michael”, a adăugat Beyonce. Lady Gaga, Ludacris, Suzanne Sommers şi Iman au recurs la conturile lor de Twitter pentru a-şi exprima afecţiunea faţă de artistul defunct.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat This Is It Tour, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra. Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. A fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare. În 2009, Michael Jackson dorea să revină pe scenă, în special pentru a evita falimentul, la cinci ani după ce fusese achitat în procesul de pedofilie, un scandal care îi afectase serios cariera. Înainte de moartea sa, starul acumulase datorii de 500 de milioane de dolari, dar după 2009, fondul care administrează averea megastarului, Michael Jackson Estate, în numele mamei şi al celor trei copii ai cântăreţului, a reuşit, graţie unor afaceri prospere, să încaseze peste 700 de milioane de dolari, potrivit unei cărţi despre imperiul Jackson, intitulată ”Michael Jackson Inc.”, lansată recent în SUA.