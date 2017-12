Trofeul Cupei Mondiale rămâne la FIFA

Regulamentul s-a schimbat din 1970, iar acum trofeul Cupei Mondiale nu mai poate fi obţinut definitiv de o naţiune, contrar sistemului din trecut, conform căruia o ţară care devenea de trei ori campioană mondială putea să păstreze trofeul. Precedentul trofeu, Cupa Jules Rimet, a devenit proprietatea exclusivă a Braziliei, după al treilea triumf al naţionalei acestei ţări la Cupa Mondială din 1970, din Mexic. Din acel an, regulamentul s-a schimbat şi actuala cupă nu mai poate ajunge să fie în posesia unei ţări, fiind prevăzut că trofeul trebuie să rămână în proprietatea FIFA. Trofeul actual are 36,8 cm înălţime, este realizat din aur de 18 carate şi cântăreşte 3.175 de grame. Pe bază sunt gravate numele câştigătoarelor Cupei Mondiale din 1974 până în prezent. La actuala ediţie, trofeul a fost prezentat publicului, înainte de finală, pe stadionul „Maracana“, de fostul internaţional spaniol Carles Puyol şi de modelul brazilian Gisele Bundchen, iar la final a fost înmânat câştigătoarei de preşedintele FIFA, Joseph Blatter, şi de preşedintele Braziliei, Dilma Roussef. Precedentul trofeu a avut o existenţă agitată. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Cupa Jules Rimet a fost ascunsă într-o cutie de pantofi, sub patul vicepreşedintelui FIFA Ottorino Barassi. În 1966, înaintea turneului final din Anglia, cupa a dispărut în timpul unei expoziţii, fiind găsită ulterior de un câine, Pickles, îngropată lângă un copac. Trofeul a fost furat din nou în 1983, la Rio de Janeiro, şi se pare că a fost topit şi vândut. Confederaţia Braziliană de Fotbal a obţinut atunci dreptul de a realiza o replică.