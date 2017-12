Trump cere demisia lui Obama

America se află încă în stare de șoc după atacul armat din Orlando, Florida, cel mai grav atentat de la cele din 11 septembrie 2001, iar politicienii abili profită din plin de emoția stârnită de această tragedie. Donald Trump, potenţialul candidat republican la preşedinţia SUA, a cerut deja demisia preşedintelui SUA, ca urmare a atacului soldat cu 50 de morţi și 53 de răniți. ”În declaraţiile făcute, preşedintele Barack Obama a refuzat într-un mod ruşinos să rostească sintagma ”islam radical”. Doar pentru asta şi ar trebui să demisioneze”, a declarat Donald Trump, citat de ”The Boston Globe”. După atac, Obama a afirmat că ”este vorba de un act terorist şi de un act de ură”. Donald Trump a criticat-o şi pe Hillary Clinton, potenţialul candidat democrat la funcţia de preşedinte: ”Dacă Hillary Clinton, după acest atac, încă nu poate pronunţa cuvintele ”islam radical”, ar trebui să se retragă din cursa electorală prezidenţială”.

Un cetăţean american de origine afgană, locuitor din Florida, a împuşcat mortal 50 de oameni, într-un club gay din Orlando. Conform familiei atacatorului, bărbatul era nemulţumit de legalizarea căsătoriilor gay, dar autorităţile par să prezinte atacul ca fiind de tip terorist. Atacatorul din Orlando, identificat ca Omar S. Mateen, ar fi sunat înainte de atac la serviciul de urgenţă 911 şi ar fi jurat credinţă reţelei Stat Islamic, susţin surse citate de NBC News. Omar S. Mateen, în vârstă de 29 de ani, tatăl unui băiat de 3 ani, ar fi fost simpatizant al propagandei SI. El s-ar fi referit în timpul atacului la fraţii Ţarnaev, care au comis atentatele de la maratonul din Boston, din 2013, susţin surse citate de NBC. Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atacul armat din clubul Pulse din Orlando, printr-un comunicat postat de agenţia grupării, Amaq. ”Avem indicii că atacatorul ar fi avut înclinaţii spre ideologia islamistă radicală”, declara anterior Ronald Hopper din cadrul FBI. Atacatorul a fost împuşcat mortal în schimburile de focuri cu forţele de ordine. Autorităţile cred că Omar Mateen făcea parte dintr-o mişcare islamistă radicală şi că era un terorist care avea ca ţinte persoane homosexuale, după ce tatăl bărbatului a declarat că Omar ar fi fost deranjat de doi bărbaţi care se sărutaseră în faţa lui şi a fiului său.

Nici tatăl lui Omar Mateen nu este tocmai un om pașnic. El este un activist politic de origine afgană care se opune vehement Pakistanului şi preşedintelui afgan, Ashraf Ghani. Seddique Mateen a găzduit, pentru aproape trei ani, o emisiune politică pe un canal de televiziune prin satelit cu sediul în California dar difuzată în Afganistan. Chiar şi după ce nu a mai prezentat respectiva emisiune, el a continuat să posteze comentarii politice pe pagina sa de Facebook, până inclusiv duminică. Omar Khatab, proprietarul postului Payam-e-Afghan, a declarat că Seddique Mateen găzduia ocazional o emisiune politică intitulată Durand Jirga, care aducea în discuţie Linia Durand, frontiera afgano-pakistaneză marcată printr-un tratat adoptat de Marea Britanie şi Afganistan, care a divizat populaţia între India Britanică şi Afganistan. Pakistanul a considerat legimită această linie de demarcare, care însă nu a fost acceptată niciodată de Afganistan, pentru că populaţia a fost divizată în patru regiuni. Într-un interviu acordat NBC News, duminică după-amiază, Seddique Mateen, cunoscut şi ca Mir Siddique, a declarat că atacul comis de fiul său nu are nicio legătură cu religia. ”Ne cerem iertare pentru întregul incident. Nu eram la curent cu niciuna dintre acţiunile sale. Suntem în şoc la fel ca toată ţara”, a adăugat tatăl atacatorului. Seddique Mateen locuieşte în Florida, potrivit evidenţelor publice, dar nu se ştie exact când s-a mutat în SUA.

Khatab a declarat că Seddique Mateen venea la studioul său din Canoga Park, California, de trei sau de patru ori pe an, pentru a-şi înregistra emisiunea. Khatab a mai explicat că opiniile politice ale lui Seddique Mateen sunt îndreptate împotriva Pakistanului. Un canal creat pe Youtube sub numele de Mateen adună peste 100 de înregistrări video în perioada 2012-2015. Una dintre înregistrări se referă la ”ucigaş ISI” - acronim pentru agenţia principală de comunicare a Pakistanului -, în care acuză că ”agenţia este creatorul terorismului global”. Şi oficialii americani au acuzat agenţia pakistaneză de susţinere a violenţelor împotriva ţintelor americane în Afganistan, deşi Pakistan neagă aceste acuzaţii. Seddique Mateen l-a intervievat chiar şi pe preşedintele afgan, Ashraf Ghani, în ianuarie 2014, în Kabul, potrivit canalului său de Youtube. Deşi în respectivul interviu, Seddique Mateen l-a lăudat pe preşedintele afgan, în următorul an şi-a schimabt părerea, după ce Ghani a încercat să lanseze negocieri cu talibanii. Într-o înregistrare video din 2015, Mateen şi-a anunţat candidatura la preşedinţia afgană, deşi în acel an nu se organizau alegeri prezidenţiale. Într-o altă înregistrare, se adresează membrilor grupării Taliban, numindu-i ”servitori ai agenţiei ISI”. Într-un material video postat pe 11 iunie, Mateen apare în uniformă militară, declarând că ”Afganistan trebuie să pedepsească trădătorii”, referindu-se la preşedintele afgan, pe care îl acuză că ”şi-a adunat sclavi care ne distrug ţara”.

COMEMORĂRI ÎN TOATĂ LUMEA

În întreaga lume au fost organizate ceremonii de comemorare a victimelor atacului armat din Orlando, Florida, relatează Associated Press. Clădirea Empire State Building și-a stins luminile, duminică seară, în semn de omagiu pentru victimele masacrului de la Orlando. Aceleași măsuri au fost luate în noiembrie, pentru victimele de la Paris și în martie, pentru cele de la Bruxelles, potrivittime.com. Drapelele vor fi coborâte în bernă în cel mai mare oraș din SUA, iar măsurile de securitate au fost întărite.

La Paris, peste 100 de persoane au participat la o ceremonie spontană de comemorare, în zona fântânii Igor Stravinsky, printre participanți fiind și Ian Brossat, viceprimar al capitalei franceze. Turnul Eiffel a fost iluminat, luni, în culorile drapelului LGBT, a anunțat Primăria Parisului. Și clădirea primăriei orașului Tel Aviv a fost iluminată, duminică, în culoriile curcubeului, în semn de solidartitate, în timp ce membrii comunității LGBT s-au strâns în oraș să aprindă lumânări.

UPDATE:

Un tânăr american care se deplasa cu arme de foc, substanţe chimice şi explozibil spre locul în care se desfăşura o paradă gay în California a fost arestat la doar o zi după masacrul homofob din Florida. James Wesley Howell, în vârstă de 20 de ani, din statul Indiana, a fost arestat în Santa Monica, în timp ce se îndrepta spre Los Angeles, pentru a comite un atac la o paradă gay, informează Fox News.