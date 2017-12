Turcan împarte politicienii în două categorii - regizori sau actori

Aflată la finalul ediţiei inaugurale, şcoala de vară care a reunit peste 300 de tineri români de peste hotare, organizată de Autoritatea Naţională pentru Tineret în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României, a primit, ieri, vizita preşedintelui Comisiei de Cultură, Artă şi Mass Media a Camerei Deputaţilor, Raluca Turcan. Despărţită de tineri prin statutul social, însă apropiată ca vîrstă şi mentalitate de aceştia, mai ales că orice şcoală de vară reprezintă în esenţa sa un exerciţiu de democraţie, Raluca Turcan s-a alăturat participanţilor la dezbaterea "Alegerea liderilor în societatea românească". Timp de o oră, deputatul şi tinerii români din diaspora au discutat prieteneşte, fără nicio inhibiţie, despre clasa politică autohtonă. După ce şi-a prezentat experienţa implicării sale în lumea tumultoasă a politicii, în calitate de consultant pe probleme de imagine al lui Theodor Stolojan pe parcursul campaniei electorale din 2004, Turcan a făcut o analiză la "cald" a eşichierului politic: "Sînt tînără în politică şi nu vreau să mă alterez. Pe parcursul experienţei de parlamentar am ajuns la concluzia că cei mai mulţi politicieni români se împart în două categorii, care ar trebui evitate: liderul regizor şi cel actor. În vreme ce politicienii actori reuşesc să atragă atenţia doar prin show-urile mediatice la care participă, regizorii preferă mai mult jocurile de culise. Din păcate, lipseşte liderul politic autor, şi cu toate că avem exemplul lui Ronald Reagan, care a fost un actor mediocru la Hollywood, însă a ajuns un preşedinte faimos, consider că trebuie să facem loc doar politicienilor veritabili". "Dacă ar fi să aleg un model de pe scena politică internaţională, optez pentru fostul premier britanic, Winston Churchill. În privinţa politicienilor români consider că Theodor Stolojan este un lider de excepţie, atît în plan profesional, dar şi moral. Mi-aş dori ca, peste zece ani, oamenii să recunoască meritele mele în slujba comunităţii", a încheiat Turcan.