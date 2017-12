UE ar putea suspenda anumite drepturi ale României din cauza problemelor Justiţiei

Corupţia, crima organizată şi tergiversările politice din Bulgaria şi România au ajuns în atenţia oficialilor de la Bruxelles. La peste un an de la aderare, atît ţara noastră cît şi cea vecină se confruntă cu probleme care îi pun pe liderii UE în dificultate. Rezultatele „marii ofensive portocalii” împotriva corupţiei, trîmbiţate fără niciun rezultat pozitiv (mai degrabă numai cu rezultate negative) de către preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin Popescu Tăriceanu i-au făcut să roşească pe oficialii europeni, care ar trebui să ia măsuri împotriva României. Potrivit publicaţiei britanice Financial Times, în acest moment, Uniunea nu dispune de instrumentele necesare pentru a face presiuni asupra României şi Bulgariei. În lunile dinaintea aderării, Bruxellesul s-a trezit prins într-o capcană: deşi erau date puternice că cele două state nu sînt pregătite pentru a intra în UE, momentul nu putea fi amînat fără ca oficialii să-şi încălce promisiunile anterioare. Aşa că, acum, potrivit publicaţiei engleze, statele comunitare se confruntă cu „sălbăticia” celor două surori mai mici, fără a avea uneltele necesare îndreptării situaţiei. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la UE conţine trei clauze care oferă baza legală pentru eventuale măsuri împotriva lor, care pot fi aplicate numai pînă la sfîrşitul lui 2009. Este vorba despre clauza de salvgardare economică, cea privind piaţa internă şi clauza privind justiţia şi afacerile interne. În ce priveşte corupţia din România, jurnaliştii scriu că noul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, nu are la dispoziţie foarte mult timp pentru reforma în domeniu. În cîteva luni, Comisia Europeană (CE) urmează să dea verdictul privind situaţia sistemului juridic al ţării. Cu toate că există măsuri legislative care încă nu au fost adoptate de Parlament, Predoiu s-a declarat încrezător în reforma realizată pînă acum, continuă Financial Times. În situaţii extreme, ţările UE ar putea invoca articolul 7 al Tratatului UE, prin care se suspendă anumite drepturi ale unui stat membru dacă se consideră că acesta “încalcă grav şi în mod repetat” principiile UE privind libertatea, democraţia, drepturile omului şi statul de drept. Publicatia prezinta în special schimbarile infime înregistrate în domeniul combaterii crimei organizate si a coruptiei, propunînd aplicarea unor sanctiuni mai drastice din partea UE. „La momentul aderarii, UE nu se astepta ca Bulgaria si România sa învinga crima organizata si coruptia, însa de atunci au facut atît de putine progrese în acest sens, încît esecul lor devine un motiv de rusine pentru Uniune”, se scrie în Financial Times: