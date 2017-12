Uite cine vorbește…

18:14:33 / 04 Iulie 2014

CINE ARE OCHI SA VADA , IAR CINE ARE URECHI SA ASCULTE POVETILE BUNULUI DUMNEZEU , CA ACUM A VENIT SATANA PE PAMANT SI INCEPE DISCERNAMANTUL INTRE BINE SI RAU.

DA DIACONESCU ESTE PE DREAPTA , CA A VAZUT HOTIILE CELOR DE PE STANGA TIMP DE 25 DE ANI , CARE AU FURAT TOT CE SA PUTUT FURA IN FRUNTE CU MULTELE JIGODII SI HOTI DIN FSN , TRANSFORMAT IN PSD SI AICI SE NUMARA INSUSI FOSTUL PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE , NU MAI SPUN DE CARDASIA CU GIGI BECALI SI TIGANII CA DAN VOICULESCU , CARE ACEST TIGAN HOT NICI LA ORA ACTUALA NU ESTE INCHIS PENTRU CAT A FURAT , DE SI-A MAI FACUT SI PARTID INCLUSIV TELEVIZIUNE , ANTENA 3 IN CARE NE INTOXICA CU MINCIUNILE LUI SI HOTIILE PE CARE SI LE ACOPERA , PRIN REPORTERII PLATITI SA MINTA SI SA SPUNA CE VREA ACEST HOT TIGAN , DAN VOICULESCU , DACA TRAIAN BASESCU NU ESTE IN ASENTIMENTUL ACESTUI HOT TIGAN SI GASCA TIGANEASCA DIN PARTIDUL TIGANILOR HOTI PESEDISTI , DECI ESTE UN ADEVARAT ROMAN PUR , CU CREDINTA IN DUMNEZEU IN DREPTATE SI NU IN HOTIA TIGANILOR , ESTE CONSIDERAT DE ACESTI TIGANI HOTI , BANDITI SI CRIMINALI , DECI ESTE CONSIDERAT UN INFRACTOR , TOCMAI DE ACEST PARTID INFRACTOR , DECI HOTII STRIGA HOTUL , LA CE SA TE ASTEPTI DE LA UN PARTID IN CARE SANT NUMAI INFRACTORI SI PLAGIATORI HOTI SI CRIMINALI , CUM ESTE ACEST PARTID TIGANESC PESEDIST , LA NIMIC BUN , TIGANU-I TOT TIGAN , ORICAT SAR SPALA , E NASCUT SA FURE SA FIE CRIMINAL SI SA MINTA , ASTA ESTE IN FIREA TIGANULUI , LUPUL PARUL ISI SCHIMBA DAR NARAVUL BA , POATE SA SE SPELE CU TOATA APA DIN TOATA LUMEA , CE ARE IN SANGELE LUI , ACESTE CARACTERE NEGATIVE UNEI VIETI NORMALE , ASTA ESTE IN FIREA SI CARACTERUL TIGANILOR , DE FAPT EI SANT INSEMNATI DE DUMNEZEU ANCA DE LA NASTERE , NOU NASCUTUL TIGAN CAND IL NASTE TIGANCA ARE LA PARTEA FESIERA , PE AMBELE PARTI INERFESIERE O PATA NEAGRA , IN MEDICINA SE NUMESTE PATA MONGOLOIDA , ACESATA PATA NEAGRA A NOU NASCUTILOR O VEZI SI SE AFLA NUMAI LA TIGANI , DECI INSEMNATI DE DUMNEZEU ANCA DE LA NASTERE , DE CE ? POATE CA DUMNEZEU LE-A PUS ACEASTA PECETE TOCMAI CA SA-I DIFERENTIEZE DE RASA OAMENILOR CURATI A LUI DUMNEZEU , CARE NU FURA , MINTE SI SANT CRIMINALI , EXACT CA TIGANII , DUMNEZEU A FACUT ACEST DISCERNAMANT INTRE OAMENII LUI SI DRACII DIAVOLULUI , CA DEGEABA TE DUCI LA BISERICA , FACI CRUCEA CAT TINE DE MARE , DAR DACA ESTI DE PARTEA DIAVOLULUI SI VOTEZI SATANELE SA TE CONDUCA , APOI DEGEABA MAI MERGI LA BISERICA , ASA SA NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU SI SA NE LUMINEZE MINTILE , CELE RATACITE , O ZI BUNA TUTUROR .