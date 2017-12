Uite creşa, nu e creşa!

„LAUDA DE SINE NU MIROASE A BINE” De promisiuni suntem sătui, deşi în fiecare zi avem parte de ele. Unele, puţine ce-i drept, se împlinesc, dar restul, adică majoritatea, rămân la stadiul de vorbe-n vânt. Dar ce nu face omul atunci când alegerile se apropie cu paşi repezi? Promite marea cu sare, doar doar va atrage atenţia. Tot aşa s-au lăudat Boc şi Udrea. Spuneau ei, anul trecut, cum că în 2011 vor construi 400 de creşe. Un număr impresionant de unităţi şcolare pentru preşcolari ar fi trebuit să fie deja construite, însă realitatea e cu totul alta. Până în prezent, deşi deja a trecut mai mult de jumătate de an, nicio creşă nu a fost construită şi nici măcar nu se preconizează că vor începe prea curând lucrările de construire din moment ce doar ce au fost lansate licitaţiile. \"Creşe? Construcţie? Ştiţi dumneavoastră c-au început lucrările? Sunt licitaţii lansate\", se minuna o funcţionară a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului când a fost întrebată de jurnaliştii interesaţi să afle câte creşe au fost finalizate.

LIPSA CREŞELOR, O PROBLEMĂ PENTRU PĂRINŢI Nici la Constanţa situaţia nu e îmbucurătoare. Deşi în municipiu era nevoie de construirea unor creşe noi pentru că numărul preşcolarilor depăşeşte cu mult capacitatea celor cinci unităţi deja existente, ministresa Elena Udrea a considerat potrivit să ocolească, din nou, oraşul şi să iniţieze proiecte doar pentru primării portocalii din judeţ. Şeful Serviciului Public de Administrare Creşe (SPAC) din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Dima, a înaintat adrese celor de la Bucureşti pentru înfiinţarea a zece creşe, dată fiind nevoia unor astfel de unităţi în municipiul Constanţa, dar parcă a vorbit cu pereţii. „Măcar dacă ne-ar fi aprobat înfiinţarea a două creşe, una sau măcar jumătate! Noi le-am cerut zece pentru că de atâtea am avea nevoie. Dar nimic! Împreună cu viceprimarul Decebal Făgădău identificasem şi spaţiile pentru creşe, dar nu a fost cu folos pentru că cei de la Bucureşti preferă să construiască unităţi doar în judeţ, deşi acolo cu greu se pot asigura condiţiile pentru cei mici. Este nevoie de spaţiu suficient de mare, personal calificat, medic, asistente, iar toate acestea nu se pot asigura în mediul rural. Mai mult, creşele trebuie să organizeze licitaţii şi să desemneze o firmă care să se ocupe de asigurarea mâncării pentru cei mici. Nu se poate face stoc, copiii trebuie să aibă mâncare proaspătă”, a declarat, revoltată, şefa de serviciu din cadrul Primăriei. În plus, ea precizează că funcţionarea unei creşe implică costuri foarte ridicate, care nu pot fi asigurate de primăriile mici, în condiţiile în care nu mai sunt bani la bugetul local. Mâncarea zilnică pentru un singur copil costă aprox. şase lei, dar la asta se adaugă cheltuielile cu personalul şi întreţinerea creşei. „În mediul rural, de obicei, mamele nu-şi dau copiii la creşe, ci au ele grijă de ei pentru că e mai greu să-şi găsească un loc de muncă. Astfel că, mai mult ca sigur, aceste creşe nu vor avea copii şi vor fi înfiinţate degeaba. Cei de la Bucureşti, pur şi simplu, nu au gândit atunci când au aprobat proiecte pentru înfiinţarea creşelor doar în mediul rural”, a mai spus Cezara Dima.