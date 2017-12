Uleiul de pește administrat în timpul sarcinii poate reduce riscul de astm la copii

Suplimentele cu ulei de pește administrate femeilor gravide în ultimele trei luni de sarcină ar putea reduce riscul de astm sau de wheezing - numit și respirație șuierătoare - în primii trei ani de viață ai copiilor lor. Aceasta este concluzia unui studiu publicat miercuri, realizat recent în Danemarca pe 695 de femei însărcinate, informează Reuters. Copiii ai căror mame s-au aflat în grupul placebo primind 2,4 grame de ulei de măsline zilnic au avut un risc de 23,7 de apariție a astmului și respirației șuierătoare. Copiii ai căror mame au luat capsule cu aceeași cantitate de ulei de pește au avut un risc de a dezvolta aceste afecțiuni de 16,9%. Diferența de aproape 7% se traduce printr-o reducere a riscului cu 30,7% în primii trei ani de viață. Cel mai mare beneficiu al administrării de suplimente cu ulei de pește s-a observat în cazul copiilor ai căror mame au avut inițial niveluri scăzute a două ingrediente-cheie din uleiul de pește: acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DPA), situație care poate provoca o vulnerabilizare a nou-născuților în fața inflamațiilor și poate duce la un răspuns exagerat al sistemului imunitar — un factor important în declanșarea astmului și a afecțiunilor asociate.

În cazul copiilor ai căror mame aveau niveluri scăzute ale EPA și DHA și au luat ulei de pește rata de apariție a astmului și a respirației șuierătoare a fost de 17,5%. În cazul copiilor ai căror mame cu niveluri scăzute de EPA și DHA au luat ulei placebo riscul de a dezvolta aceste afecțiuni respiratorii a fost de 34,1%. De asemenea, s-a constatat că suplimentele cu ulei de pește au condus la scăderea riscului de apariție a infecțiilor de tract respirator, de la 39,1%, în cazul copiilor ai căror mame au luat placebo, la 31,7% în cazul celor au beneficiat de ulei de pește. Femeile au început să ia ulei de pește și capsule placebo cu ulei de măsline în săptămâna 24 de sarcină și au continuat până la o săptămână după naștere.

Pentru a se bucura de efectele subliniate de acest studiu, femeile pot mânca pește în loc să apeleze la suplimente, însă "trebuie să-ți placă foarte mult peștele pentru a obține cantitatea suficientă (de ulei de pește — n.r.) din dietă", a declarat pentru Reuters dr. Hans Bisgaard de la Universitatea din Copenhaga. Unul din cinci copii sunt afectați de tulburări respiratorii precum astmul și respirația șuierătoare. În ultimele decenii, rata acestora s-a dublat în țările occidentale, mai arată sursa citată.

Studiul a fost publicat în "The New England Journal of Medicine". Organizația Mondială a Sănătății recomandă maximum 3 grame de ulei de pește pe zi motivând că depășirea acestei doze poate crește riscul de sângerări, hipotensiune și poate interacționa negativ cu alte medicamente sau vitamine precum A, D și E.