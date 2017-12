Ultima strigare pentru șoseaua de coastă

09:11:08 / 02 Februarie 2015

Sa trecem la treaba

Este bine ca sunt proiecte mari in dezvoltarea orasului,orice drum construit este benefic pentru comunitate. Totusi trebuie avut in vedere si problemele mai mici cu care ne confruntam : crearea de sensuri unice ,repararea trotuarelor,reabilitarea statiilor RATC, verificarea iluminatului public in cartiere, parcarea autoturismelor pe trotuare fara a se lasa cale de trecere pentru pietoni,realizarea unui trotuar intre Stefanita Voda-Auchan, modernizarea pietelor mari ale orasului,strangerea cainilor vagabonzi, cel putin in dreptul trecerilor de pietoni sa existe cosuri de gunoi, montarea si repararea limitatoarelor de viteza la trecerile de pietoni ,iluminarea corespunzatoare a trecerilor de pietoni, asigurarea vizibilitatii indicatoarelor de circulatie , montarea de leduri la trecerile de pietoni, incadrarea benzilor, zebrelor albe, de un chenar rosu astfel incat sa se atraga atentia conducatorilor auto.