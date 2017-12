PRIMELE MECIURI DE DUBLU ÎN CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

La Complexul Cleopatra din staţiunea Mamaia au continuat, ieri, întrecerile din cadrul ediţiei a 9-a a Cupei Presei la tenis de masă cu proba de dublu. Rezultatele înregistrate în primele trei partide: Robert Bak / Sorin Mihalache (Cuget Liber) - Cătălin Donose / Marian Cosor (Radio Constanţa) 3-2 (19-21, 20-22, 21-14, 21-10, 21-18), Donose / Cosor - Ionuţ Coman (Telegraf) / Paul Alexe (Neptun TV) 3-0 (21-18, 21-9, 21-17), Bak / Mihalache - Coman / Alexe 3-0 (21-15, 21-19, 21-13). Astăzi, de la ora 10.30, au loc ultimele trei partide: Adrian Lungu / Sorin Teodoreanu (Telegraf) - Coman / Alexe, Lungu / Teodoreanu - Bak / Mihalache şi Lungu / Teodoreanu - Donose / Cosor. Trebuie să remarcăm gestul celor trei dubluri care au evoluat ieri, care merită premiul fair-play, cei şase jucători acceptând ca şi a patra formaţie, cea a cotidianului Telegraf, să poate juca, în condiţiile în care din cauza unor nedorite probleme personale Adrian Lungu nu a putut ajunge ieri la locul de desfăşurare al competiţiei. Tot astăzi, după încheierea jocurilor de dublu, vor avea loc semifinalele şi finalele probei de simplu, urmate de festivitatea de premiere. Programul semifinalelor la simplu: Adrian Lungu (Telegraf) - Paul Alexe (NTV) şi Robert Bak (Cuget Liber) - Sorin Mihalache (Cuget Liber). Competiţie organizată de Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, are ca parteneri Lake View Center, Loteria Română şi World Vision.

DOI LUPTĂTORI CONSTĂNŢENI, ÎNVINGĂTORI ÎN LIGA CADEŢILOR

La sfârşitul săptămânii trecute, la Botoşani, a avut loc etapa doua din cadrul Ligii Cadeţilor la lupte greco-romane. Patru dintre sportivii legitimaţi la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) au reuşit clasări notabile în acest turneu. Cea mai bună comportare au avut-o Ilias Ozgean (categoria 42 kg) şi Ionuţ Caraş (69 kg), care au câştigat toate meciurile şi au ocupat locul 1. Stelian Motoloi (58 kg) s-a clasat pe locul 3, iar Flavius Moise (63 kg) pe locul 5. „Ozgean a avut o comportare remarcabilă, reuşind să-l învingă şi pe campionul de anul trecut. Pe Motoloi şi Moise nu am vrut să-i slăbesc şi au concurat la categorii superioare greutăţii lor normale. Sunt rezultate mulţumitoare înaintea finalelor campionatelor şcolare”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea, care prin intermediul nostru a ţinut să-i mulţumească omului de afaceri Gigi Pambuca, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, pentru sprijinul pe care l-a acordat sportivilor de la LPS cu ocazia acestei deplasări la Botoşani.

FAZA REGIONALĂ A ONSS LA RUGBY TAG

Mâine, între orele 9.00 - 12.00, pe terenul de rugby Cleopatra din Constanţa, se vor disputa întrecerile fazei zonale a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar (ONSS). Competiţia se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani, urmând să participe patru unităţi şcolare: LPS. “Nicolae Rotaru“ Constanţa, LPS Focşani, LPS Brăila şi Colegiul Tehnic “Traian Vuia“ Galaţi. Primele trei clasate vor fi premiate cu diplome şi cupe. Se vor mai acorda şi două premii speciale, pentru cel mai tehnic jucător şi pentru cel mai bun marcator. Câştigătoarea turneului se va califica la etapa naţională. LPS “Nicolae Rotaru“ s-a calificat la faza regională după ce a câştigat etapa zonală. Competiţia este organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi beneficiază de sprijinul Asociaţiei Judeţene de Rugby, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Rugby Club Cleopatra.

ZI NEAGRĂ PENTRU ANA PORGRAS

Campionatele Europene de gimnastică artistică au debutat, ieri, la Berlin, în prima zi, fiind programate calificările pentru finala la individual compus, dar şi finalele la aparate. Din păcate, singura reprezentantă a Constanţei la această competiţie, Ana Porgras, nu a avut o evoluţie pe măsura aşteptărilor. Campioana mondială de anul trecut a ratat chiar la aparatul său favorit, bârna, fiind notată cu 13.825, calificativ care nu i-a permis să prindă finală. Sportiva de la CS Farul nu a strălucit nici la paralele, probă în care anul trecut a cucerit bronzul european, obţinând doar 13.575. În cele din urmă, Porgras a decis să se retragă de la sol şi sărituri, motiv pentru a ratat prezenţa şi în finala concursului de individual compus.

UCM CARAŞ SEVERIN, ÎNVINSĂ LA SATU MARE

Ieri, în ultima partidă a etapei a 17-a din Liga Naţională de handbal masculin, CSM Satu Mare a învins, pe teren propriu, pe UCM HC Caraş Severin, scor 28-24 (14-10). Clasament: 1. HCM Constanţa 29p, 2. HC Odorhei 28p, 3. UCM HC Caraş Severin 27p, 4. Suceava 22p (golaveraj: 532-476), 5. Bacău 22p (471-449), 6. Tg. Jiu 21p, 7. U. Cluj 20p, 8. Satu Mare 19p, 9. Dinamo Braşov 14p, 10. CSM Bucureşti 12p, 11. Baia Mare 9p, 12. Steaua Bucureşti 8p, 13. Timişoara 6p, 14. CSM Oradea 1p.

TURNEUL 5-8 ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Ieri au avut loc partidele cu numărul 2 din turneul locurilor 5-8 al Diviziei A1 la volei feminin, faza semifinalelor, care se joacă în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”. Iată rezultatele: SCM U. Craiova - CSU Tg. Mureş 2:3 (0-2 scor general, Medicina e în finala pentru locurile 5-6); CSM Lugoj - Pro Volei Botoşani 3:0 (1-1 scor general, meciul decisiv are loc duminică, la Botoşani). Mizele acestui turneu 5-8 sunt ocuparea locului 5, care dă dreptul la înscrierea în Cupa Challenge, ediţia 2011-2012, şi ocuparea locului 6, care permite participarea în Cupa Balcanică.

FINALA DIVIZIEI A LA BASCHET FEMININ

Echipele CSM Satu Mare şi ICIM Universitatea “Vasile Goldiş” Arad se vor întâlni în finala Diviziei A la baschet feminin, după ce s-au impus în semifinale cu scorul general de 2-0. Satu Mare a învins pe BCM “Bega Danzio” Timişoara, iar Arad a dispus de LMK BC Sepsi Sf. Gheorghe. Finala se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”, pe 12, 13, 17, 18 şi 21 aprilie.

MĂNUŞILE LUI BUTE, LA LICITAŢIE

Campionul mondial Lucian Bute, care şi-a apărat cu succes centura la categoria supermijlocie, îşi va scoate la licitaţie o pereche de mănuşi cu autograf, pentru a sprijini Gala în scop caritabil organizată de Federaţia Română de Baschet cu ocazia All Star Game România, care va avea loc sâmbătă la Sibiu. „ Am donat cu mare drag aceste mănuşi de box cu autograf, în ideea de a ajuta la strângerea de fonduri. Îmi pare rău că nu voi putea fi prezent la Sibiu, dar sper să se adune o sumă cât mai mare de bani”, a declarat Bute. Pe lângă evenimentele baschetbalistice, care vor începe la ora 17.00 la Sala Sporturilor Transilvania, FR Baschet organizează şi această gală în scop caritabil, unde vor putea fi achiziţionate, pe lângă mănuşile lui Lucian Bute, şi echipamente ale jucătorilor ce vor evolua în All Star Game.