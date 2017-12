DEBUT CU STÂNGUL PENTRU MEMORIALELE “GHEORGHE OLA“ ŞI “GHEORGHE ENE“

Ieri, în Sala Sporturilor din Techirghiol, a început faza pe judeţ a Memorialelor “Gheorghe Ola“ şi “Gheorghe Ene“ la fotbal pe teren redus. Prima competiţie este rezervată copiilor născuţi în anul 2001, iar cealaltă copiilor născuţi în 2002. Din păcate, turneul grupei de vârstă 2001 a debutat cu stângul, două formaţii, Trophaeum Adamclisi şi FC Constanţa, renunţând la participare. Grupele din care au făcut parte continuă doar cu câte trei echipe. Iată rezultatele înregistrate în prima zi - Grupa 2001: Sparta Techirghiol - CS Bogdan Ciubotariu 2-0, Săgeata Năvodari - CS Bogdan Ciubotariu 6-0; Grupa 2002: Metalul Constanţa - CS Bogdan Ciubotariu 4-4, Metalul Constanţa - Atletic Năvodari 15-1, Academia Hagi - Atletic Năvodari 19-0. Astăzi sunt programate nouă partide, cu începere de la ora 9.00. Cele două turnee sunt organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal.

MĂSURI ALE CCA

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Vasile Avram, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că în şedinţa Comitetului Executiv al comisiei s-a decis scoaterea din corpul de arbitri al Ligii I şi retrogradarea la Liga II a arbitrilor Mugurel Drăgănescu, Eduard Crângaşu, Bogdan Velicu şi Dragoş Iliescu. „Am convocat o şedinţă de urgenţă a Comitetului Executiv al CCA şi am luat unele măsuri, din cauza prestaţiilor neconcordante cu legile jocului, cu instrucţiunile FIFA şi UEFA şi cu recomandările noastre, astfel au fost scoşi din corpul de arbitri de Liga I şi retrogradaţi la Liga II Drăgănescu, Crângaşu, Velicu şi Iliescu. Au fost greşeli grave, care au influenţat rezultatele, iar prestaţiile lor au fost dezamăgitoare în ultimul timp. Îi aştept să vină cu cereri de retragere din arbitraj, ar fi mai bine, mai fair-play, decât să ne înşelăm unii pe alţii. E mai bine să ne despărţim politicos. În orice activitate vine şi un astfel de moment, dacă nu vor veni cu cerere se vor supune deciziile CCA”, a declarat Avram. De asemenea, Avram a precizat că arbitrii Marian Balaci şi Ionel Ivan au fost reţinuţi de la delegări până la finalul turului.

ARBITRII MECIULUI STEAUA - FC UTRECHT

Arbitrul rus Stanislav Suhina va conduce la centru meciul Steaua - FC Utrecht, care se va disputa, joi, în etapa a 4-a a fazei grupelor Ligii Europa. Suhina va fi ajutat la cele două linii de Oleg Ţelovalnikov şi Vitali Drozdov, în timp ce rezervă va fi Evgheni Turbin. Asistenţii suplimentari au fost desemnaţi Eduard Mali şi Vaceslav Harlamov. Meciul de joi începe la ora 22.05 şi va fi transmis de Pro TV.

BALAJ ARBITREAZĂ RAPID - STEAUA, IAR DEACONU, CFR - DINAMO

Derby-ul Rapid - Steaua, din etapa a 14-a a Ligii I, va fi condus la centru de Cristian Balaj, în timp ce meciul CFR Cluj - Dinamo, contând pentru aceeaşi rundă, va fi arbitrat de Alexandru Deaconu. La Rapid - Steaua, Balaj va fi ajutat de asistenţii Ionel Popa şi Iulian Radu, în timp ce Dragoş Istrate va fi rezervă. Observator la meciul de luni, 8 noiembrie, va fi Marian Dorobanţu. Deaconu va fi ajutat la CFR Cluj - Dinamo de asistenţii Aurel Oniţă şi Dorin Mudura, iar Lucian Rusandu va fi rezervă, în timp ce observator va fi Cornel Sorescu. Meciul va avea loc duminică.

BOGDAN STANCU, DORIT DE AUXERRE

Conducătorii clubului AJ Auxerre caută un atacant de mai multe săptămâni, iar atenţia lor s-a îndreptat spre jucătorul Stelei, Bogdan Stancu. „Urmărit de mai multe formaţii europene, starul Stelei a găsit deja drumul spre poartă de zece ori în 13 meciuri în campionatul românesc. Sezonul trecut el a marcat opt goluri, iar în precedentul 12”, notează www.espoirsdufootball.com. Sursa citată menţionează că Stancu ar putea suplini plecarea lui Jelen la finalul sezonului şi i-ar putea succede lui Daniel Niculae, care a evoluat la rândul său la Auxerre.

XAVI VREA SĂ SE RETRAGĂ DIN NAŢIONALA SPANIEI

Mijlocaşul formaţiei FC Barcelona, Xavi Hernandez, studiază posibilitatea retragerii din echipa naţională a Spaniei, din cauza problemelor de sănătate, a anunţat, ieri, publicaţia Don Balon. „Medicii grupării catalane, dar şi alţi doctori verifică evoluţia lui Xavi încă din septembrie, după meciuri, şi au decis ca jucătorul să nu mai depună atât de mult efort. Din această cauză, Xavi se gândesc la modul cel mai serios să renunţe la naţională, unde a câştigat tot ce se putea câştiga, titlul european în 2008 şi titlul mondial în 2010”, notează Don Balon. Potrivit sursei citate, există un singur detaliu din cauza căruia Xavi nu a făcut publică această decizie: el are 97 de meciuri în naţională şi ar dori să ajungă la 100. „El ar avea astfel un palmares aproape imposibil de îmbunătăţit, mai ales că a câştigat cel puţin un titlu în toate competiţiile în care a evolua cu echipa de club şi echipa naţională”, notează sursa citată.

REAL MADRID VA JUCA FINALA LC

Jurnaliştii programului El Dia Despues de la postul de televiziune spaniol Canal+ au găsit notiţele antrenorului Jose Mourinho, uitate pe bancat tehnică după meciul Realului cu Hercules Alicante, în care au descoperit şi secretul unor cifre: madrilenii vor juca finala Ligii Campionilor. Astfel, în carnet apare un calcul foarte precis: 38+13+6=57. Adică, potrivit cotidianului As, acesta ar fi numărul total de meciuri pe care Real le va disputa în acest sezon: 38 în campionatul Spaniei, 13 în Liga Campionilor şi şase în Cupa Spaniei (adică o eliminare în sferturi). Potrivit sursei citate, dacă aceste calcule se referă la numărul de meciuri, atunci reiese că Real Madrid ar urma să ajungă în finala Ligii Campionilor, pe 28 mai 2011, de pe Wembley.

BATISTA VA FI CONFIRMAT CA SELECŢIONER AL ARGENTINEI

Antrenorul interimar al reprezentativei Argentinei, Sergio Batista, succesorul lui Diego Maradona la naţionala ţării sale, va fi confirmat în funcţia de selecţioner. Batista, care a devenit antrenor interimar la sfârşitul lunii iulie, după plecarea lui Diego Maradona, beneficiază de susţinerea preşedintelui federaţiei din Argentina, Julio Grondona. Reprezentativa Argentinei nu a mai câştigat niciun trofeu de la Copa America 1993.

VITEZOMANUL DRENTHE

Mijlocaşul Royston Drenthe, coechipierul românului Cristian Pulhac la Hercules Alicante, a fost amendat de poliţia spaniolă după ce a fost surprins circulând în Alicante cu o viteză de 160 de kilometri pe oră şi trecând de şase semafoare pe culoarea roşie. Potrivit cotidianul spaniol AS, fotbalistul şi-a justificat imprudenţa spunând că transporta o persoană bolnavă grav. Poliţia susţine însă că însoţitorul lui Drenthe nu era în stare gravă, ci se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. După ce a fost amendat, Drenthe i-a insultat pe poliţişti şi le-a spus că are suficienţi bani ca să plătească orice amendă. Poliţiştii i-au răspuns jucătorului că dacă va insista cu o astfel de atitudine va ajunge în arest. În cele din urmă, după ce la faţa locului au sosit mai mulţi agenţi, Drenthe s-a liniştit. În urma incidentelor, fotbalistul olandez a fost amendat şi permisul de conducere i-a fost suspendat.

CEHIA A ÎNVINS ITALIA LA CM DE VOLEI FEMININ

După o zi de pauză, ieri s-a desfăşurat cea de-a patra rundă din faza grupelor de al Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia. Surpriza zilei s-a înregistrat în Grupa B, ale cărei meciuri se dispută la Hamamatsu, Cehia învingând campioana Europei, Italia, scor 3:2, după ce a întors meciul de la 2:0 pentru italience, calificate deja în faza următoare a întrecerii. Pentru reprezentativa Cehiei a evoluat şi fosta jucătoare de la CSV 2004 Tomis, Ivana Plchotova, care a fost titulară. Celelalte rezultate ale zilei au fost - Grupa A: Serbia - Algeria 3:0, Polonia - Peru 3:0, Japonia - Costa Rica 3:0; Grupa B: Brazilia - Porto Rico 3:0, Olanda - Kenya 3:0, Italia - Olanda 3:2; Grupa C: Germania - Croaţia 3:0, Cuba - Thailanda 3:0, SUA - Kazahstan 3:0; Grupa D: Turcia - Canada 3:2, Rusia - Coreea 3:1, China - Rep. Dominicană 3:0. Echipele calificate deja în următoarea fază a întrecerii sunt Turcia, Germania, China, Serbia, Japonia, Brazilia, Italia, SUA, Rusia şi Coreea. Astăzi sunt programate ultimele partide din prima fază a competiţiei, urmând ca acestea să decidă şi celelalte şase echipe care se vor califica pentru următoarea rundă. Îmtâlnirile de azi - Grupa A (Tokyo): Peru - Costa Rica (ora 5.30), Polonia - Algeria (ora 8.00), Serbia - Japonia (ora 11.00); Grupa B (Hamamatsu): Olanda - Porto Rico (ora 6.00), Cehia - Kenya (ora 8.30), Italia - Brazilia (ora 11.00); Grupa C (Matsumoto): Croaţia - Kazahstan (ora 6.00), Germania - Thailanda (ora 8.30), Cuba - SUA (ora 11.00); Grupa D (Osaka): Canada - Rep. Dominicană (ora 6.00); Coreea - Turcia (ora 8.30), China - Rusia (ora 11.00).

LEE WESTWOOD, NOUL LIDER MONDIAL LA GOLF

Britanicul Lee Westwood, în vârstă de 37 de ani, a fost oficial confirmat ca noul număr 1 în clasamentul mondial al golfului şi succesor al americanului Tiger Woods, care a dominat această disciplină din iunie 2005, timp de 281 săptămâni. Westwood este primul european care a devenit nr. 1 mondial, după compatriotul său Nick Faldo, în 1994. Primul concurs al britanicului în această postură este la sfârşitul acestei săptămâni, la Shanghai, unde va avea posibilitatea să se confrunte cu Tiger Woods.

SAN FRANCISCO GIANTS A CÂŞTIGAT LIGA NORD-AMERICANĂ DE BASEBALL

Echipa San Francisco Giants a câştigat, pentru prima oară din 1954, World Series, marea finală a campionatului nord-american de baseball (MLB), după ce s-a impus în meciul cinci, scor 3-1, în faţa formaţiei Texas Rangers, la Arlington. Giants şi-a adjudecat trofeul după ce la general conduce cu scorul de 4-1, finala disputându-se după sistemul cel mai bun din şapte meciuri. San Francisco Giants, campioana Ligii Naţionale, nu mai jucase în World Series de opt ani şi nu mai câştigase de 56 de ani, când franciza era la New York. Giants a câştigat dreptul de a evolua în World Series, după ce s-a impus, scor 4-2, în finala Ligii Naţionale, cu Philadelphia Phillies. Texas Rangers, campioana Ligii Americane, care a jucat marea finală pentru prima oară în istorie, s-a calificat eliminând, scor 4-2, pe New York Yankees, campioana en titre. Cel mai bun jucător (MVP) al World Series a fost atribuit jucătorului echipei San Francisco Edgar Renteria, în vârstă de 35 de ani, născut în Columbia.