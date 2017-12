MOLDOVA - ROMÂNIA 0-1, ÎN PRELIMINARIILE CE UNDER 21

Reprezentativa de tineret a României a învins, ieri, pe stadionul “Zimbru II” din Chişinău, echipa similară a Moldovei, scor 1-0 (L. Ganea 24-pen.), într-un meci contând pentru Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European de fotbal “Under 21”, ediţia 2009-2011. Antrenorul Emil Săndoi a folosit următorii jucători: S. Lung jr. - Râpă, Papp, Bărboianu, V. Găman - Torje, Bicfalvi (40 Neagu), M. Costea (77 Gângioveanu), A. Ionescu - L. Ganea, A. Ioniţă. „A fost un meci foarte greu, pe o căldură inumană. Cred că au fost peste 40 de grade la ora jocului. Ţin să îmi felicit jucătorii pentru că am avut la dispoziţie doar două zile să pregătim acest meci foarte important”, a spus Săndoi.

ROMÂNIA SE MENŢINE PE LOCUL 42 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României se menţine pe locul 42, cu 697 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna iulie, dat publicităţii, ieri, de forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile Campionatului Europen din 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 21 - 890p), Bosnia-Herţegovina (locul 57 - 546p), Albania (locul 70 - 455p), Belarus (locul 78 - 403p) şi Luxemburg (locul 117 - 209p). Prima poziţie în clasamentul FIFA este ocupată de campioana mondială, Spania (1.883p), urmată de Olanda (1.695p) şi de Brazilia (1.524p).

ILIE DUMITRESCU - ANTRENOR, DUCKADAM - PREŞEDINTE LA STEAUA

După demisia întregului staff tehnic, în frunte cu Victor Piţurcă, patronul grupării din Ghencea, Gigi Becali, a găsit o nouă formulă tehnică şi administrativă. Astfel, pe banca tehnică a fost instalat Ilie Dumitrescu, care va fi ajutat de Eduard Iordănescu, fiul fostului mare antrenor, Anghel Iordănescu. Funcţia de preşedinte va fi îndeplinită de fostul mare portar Helmuth Duckadam, în timp ce Dumitru Dumitriu va conduce Centrul de Copii şi Juniori. În schimb, Miodrag Belodedici a refuzat propunerea de a deveni director sportiv în Ghencea, preferând să rămână în cadrul Federaţiei Române de Fotbal. „Cer scuze tuturor suporterilor care iubesc Steaua pentru toate greşelile făcute până acum. Nu fac un pas înapoi, doar îmi recunosc greşeala. Vreau să le spun că îi iert pentru toate înjurăturile şi să începem de dragul Stelei o viaţă nouă, un nou drum pentru Steaua”, a declarat Gigi Becali. „Va fi o misiune foarte grea să vin după Piţurcă. Dar sunt convins că Steaua are cel mai valoros lot şi pentru mine locul doi este un eşec! În momentul în care Steaua nu va avea şanse la titlu, îmi voi da demisia”, a spus Ilie Dumitrescu. Noul tehnician al echipei Steaua a condus, aseară, primul antrenament în calitate de antrenor principal al echipei din Bulevardul Ghencea.

BALAJ VA ARBITRA SLOVENIA - IRLANDA DE NORD, DIN PRELIMINARIILE CE

O brigadă de arbitri din România, condusă de Cristian Balaj, va oficia partida dintre Slovenia şi Irlanda de Nord, care va avea loc pe 3 septembrie, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. Arbitrii români vor conduce şapte partide internaţionale în următoare perioadă. „Cristi Balaj are un joc în preliminariile Campionatului European din 2012, dintre Slovenia şi Irlanda de Nord, pe 3 septembrie, şi unul din Europa League. Ovidiu Haţegan arbitrează un meci amical dinitre Elveţia şi Grecia. În plus, pe 17 august are un meci în Europa League, între Beşiktaş Istanbul cu HJK Helsinki, alături de Octavian Şovre, Miklos Nagy şi rezervă Istvan Kovacs. Cristian Balaj are pe data de 19 august meciul dintre Borussia Dortmund şi FC Karabakh, alături de Szekely Zoltan, Ionel Popa şi Augustus Constantin. Alexandru Deaconu are meciul din Anorthosis Famagusta şi ŢSKA Moscova, pe 24 august, alături de Adrian Vidan, Gheorghe Sebastian şi Sebastian Colţescu. Alexandru Tudor va arbitra partida dintre SC Tavria Simferopol şi Bayer Leverkusen, alături de Cristian Nica, Aurel Oniţă şi Radu Petrescu”, a spus Avram.

PULHAC, PREZENTAT OFICIAL LA HERCULES ALICANTE

Fundaşul Cristian Pulhac, împrumutat de Dinamo grupării Hercules Alicante pentru un sezon, a fost prezentat oficial, marţi seară, la clubul spaniol, ocazie cu care a declarat că această schimbare reprezintă un pas important în cariera sa. Pulhac a mai spus că ar vrea să rămână în campionatul Spaniei mai multe sezoane. Pulhac a sosit la Alicante luni noaptea, iar marţi dimineaţă s-au definitivat ultimele detalii pentru includerea sa în lotul echipei Hercules. El a fost prezentat oficial alături de un alt jucător, columbianul Abel Aguilar. Fundaşul stânga a ajuns la Hercules la cererea tehnicianului Esteban Vigo, care l-a antrenat la Dinamo. „Prezenţa domnului Vigo a fost un factor important, dar nu decisiv”, a explicat Pulhac, adăugând că vrea să facă un sezon bun, iar echipa să se menţină în Primera Division. În acest fel, Pulhac ar putea să rămână în Spania, având în vedere faptul că Hercules Alicante deţine opţiunea de a-l cumpăra pentru trei ani, la finalul actualului sezon.

BLATTER, ÎNGRIJORAT DE SOARTA SELECŢIONERULUI COREEI DE NORD

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a cerut, ieri, explicaţii Coreei de Nord ca urmare a informaţiilor privind felul în care a fost tratată echipa naţională după Cupa Mondială din Africa de Sud şi condamnarea selecţionerului Kim Jong-hun la muncă forţată. FIFA a decis să ancheteze acest caz, din acest motiv trimiţând în primul rând o scrisoare autorităţilor fotbalistice nord-coreene pentru a verifica informaţiile din presă. „Am adresat o scrisoare federaţiei nord-coreene pentru a afla dacă informaţiile din mass-media, potrivit cărora antrenorul şi unii jucători au fost condamnaţi şi pedepsiţi sunt adevărate. Aceasta este o primă etapă şi vom vedea ce va fi în continuare. Însă nu este simplu”, a declarat Blatter. Naţionala Coreei de Nord a fost eliminată de la Cupa Mondială din Africa de Sud în faza grupelor, după ce a fost învinsă de Brazilia (2-1), Portugalia (7-0) şi Coasta de Fildeş (3-0). Potrivit Radio Free Asia, la întoarcerea din Africa de Sud jucătorii au fost chemaţi la Palatul Culturii din capitala Coreei de Nord şi supuşi timp de şase ore “criticii ideologice”, în faţa a aproximativ 400 de demnitari. Fotbaliştii ar fi fost constrânşi să îl critice pe tehnicianul Kim Jong-hun, iar acesta din urmă ar fi fost pedepsit pentru că l-a trădat pe Kim Jong-un, unul dintre fiii liderului Kim Jong-il, şi trimis la muncă forţată. Preşedintele Confederaţiei Asiatice de Fotbal (CAF), Mohamed bin Hammam, s-a întâlnit cu mai mulţi jucători în timpul unei vizite recente în Coreea de Nord, dar nu ştie nimic de antrenor. „Au existat informaţii că unii jucători ar fi fost torturaţi, dar nu pot să confirm nimic, deoarece personal nu am văzut şi nu am auzit nimic”, a declarat Bin Hammam.

RICARDO CARVALHO, LA REAL MADRID

Fundaşul central portughez al echipei Chelsea Londra, Ricardo Carvalho, va semna pentru două sezoane cu Real Madrid, a anunţat clubul madrilen într-un comunicat pe site-ul oficial. „Jucătorul va fi legat de Real Madrid pentru următoarele două sezoane”, a precizat clubul madrilen. Publicaţiile sportive AS şi Marca au anunţat, ieri, că valoarea acestui transfer ar fi de opt milioane de euro. Carvalho se va reîntâlni astfel la Madrid cu Jose Mourinho, care l-a mai antrenat la FC Porto, câştigând Liga Campionilor în 2004. Apoi l-a urmat pe Mourinho la Chelsea, unde a jucat de la începutul sezonului 2004-2005. „Dacă se poate să semnez cu Real Madrid, m-aş duce acolo înotând sau alergând”, declarase Carvalho, în luna iulie.

PREŞEDINTELE CLUBULUI ANCONA, AGRESAT DE SUPORTERI

Preşedintele clubului italian Ancona, Flavio Mais, a fost spitalizat după ce a a fost atacat de trei suporteri ai grupării, însă gravitatea rănilor oficialului nu a fost precizată. Un bărbat a fost arestat, iar alţi doi sunt căutaţi. Mais a fost agresat în timp ce se pregătea să discute cu suporterii clubului retrogradat din Serie B în sezonul trecut din lipsa garanţiilor financiare. Înscrierea echipei în Serie D a fost refuzată din aceleaşi motive.

TRAPATTONI VA FI OPERAT LA ABDOMEN

Selecţionerul italian al Irlandei, Giovanni Trapattoni, spitalizat la Dublin de marţi dimineaţă, va fi supus unei intervenţii chirurgicale minore la abdomen, a anunţat Federaţia Irlandeză de Fotbal (FAI). „Giovanni Trapattoni are în continuare dureri abdominale, de dimineaţă. Ca urmare a rezultatelor unor noi analize şi după ce antrenorul a fost consultat de un chirurg, s-a hotărât că durerea abdominală este rezultatul unui ţesut cicatrizat ce provine de la altă operaţie. De aceea, pentru a scăpa de dureri Trapattoni va fi supus unei operaţii minore”, se arată într-un comunicat al FAI, care anunţase, anterior, că selecţionerul va rata meciul amical cu Argentina, disputat aseară, în locul său urmând să se afle pe banca tehnică secundul Marco Tardelli. Trapattoni nu se simţea bine încă de la venirea sa în Italia, duminică. A avut greţuri provocate de fructele de mare pe care le-ar fi mâncat înainte de plecarea sa în Italia. După ce a vomitat, Trapattoni a fost transportat, din precauţie, la spital.

FOSTUL ATLET AMERICAN ANTONIO PETTIGREW, GĂSIT MORT ÎN MAŞINA SA

Fostul atlet american Antonio Pettigrew, care a recunoscut că s-a dopat şi i s-au retras medaliile de aur la Jocurile Olimpice din 2000 cu ştafeta de 4x400m, a fost găsit mort în maşina sa, conform unui responsabil al Universităţii Carolina de Nord. Niciun detaliu nu a fost oferit în privinţa cauzei morţii fostului sportiv în vârstă de 42 de ani. Un purtător de cuvânt al Universităţii din Carolina de Nord, unde Pettigrew era legitimat, a declarat doar că trupul sportivului a fost găsit marţi.