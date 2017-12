RCJ Farul atacă titlul naţional la rugby în “7“

Sîmbătă şi duminică, pe stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, vor avea loc partidele din cadrul ultimului turneu al campionatului naţional de rugby în “7“. Rugby Club Judeţean Farul este principala favorită la cîştigarea titlului de campioană, formaţia de la ţărmul mării conducînd în clasamentul general cu un avans de opt puncte faţă de principala urmăritoare, Dinamo. “Am dovedit în precedentele trei turnee desfăşurate în acest sezon că sîntem echipa mai bună. Mergem la Bucureşti să jucăm cel mai bun rugby pe care îl ştim şi să cîştigăm campionatul. Este adevărat că avem un avans de opt puncte în clasament, însă nimic nu este jucat, nu avem voie să facem paşi greşiţi. Oricînd pot apărea surprize“, a declarat Aurelian Arghir, directorul executiv al RCJ Farul. Tehnicienii Farului au deplasat la acest turneu următorii jucători: Makapelu, Ageacai, Gheară, Nicolae, Jantjies, Mitu, Carpo, Chiriac, Zainea, Cl. Dumitru, Puişoru, I. Florea. Din lotul echipei noastre lipseşte Ben Aoina, acesta fiind uşor accidentat după meciul cu Baia Mare.

Beatrice Morar participă la Grand Prix-ul pentru juniori II

Complexul “Lia Manoliu” din Bucureşti găzduieşte, sîmbătă şi duminică, prima etapă a Campionatului Naţional Grand Prix pentru juniori II. La întrecere va participa şi Beatrice Morar, atleta de la CS Farul urmînd să ia startul în cadrul a două probe, 200 m şi triplusalt. Atleta constănţeană este antrenată de Cecilia Gevan şi Alin Larion.

Sportivii de la LPS atacă titlurile naţionale la tenis de masă

Cei mai valoroşi juniori ai României îşi dispută titlurile de campioni naţionali în acest sfîrşit de săptămînă, cînd la Zalău este programat Campionatul Naţional Individual “Romstal” rezervat juniorilor I. Şase sportivi de la LPS - CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul sînt prezenţi la competiţia care a început vineri, urmînd ca duminică să-şi desemneze cîştigătorii întrecerii. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Roxana Iamandi, Lucian Munteanu, Andrei Dobre şi Marga Tiberiu speră într-o clasare pe podium în toate cele cinci probe de concurs: simplu juniori, simplu junioare, dublu juniori, dublu junioare şi dublu mixt. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti.

Trei constănţeni la CB de culturism

Sîmbătă, la Bor (Serbia), începe ediţia din acest an a Campionatelor Balcanice de culturism pentru seniori, competiţie la care participă şi trei sportivi antrenaţi de Cristian Mihăilescu la CS Farul. Costică Căileanu (+100 kg), Lucian Boerescu (100 kg) şi Cristian Anghel (80 kg) speră să revină acasă cu titlurile balcanice puse la bătaie la fiecare dintre categorii.

Se cunosc echipele calificate la Turneele Finale de rugby Under 18 şi Under 17

În perioada 19-24 mai, la Constanţa se vor desfăşura Turneele Finale Under 18 şi Under 17 la rugby, la fiecare categorie de vîrstă fiind calificate cîte opt formaţii. La Under 18 sînt calificate în faza finală echipele CSS 3 Steaua Bucureşti, CNAV Bucureşti, RC Pantelimon, CSS 2 Baia Mare, CS Gens Cluj, LPS Focşani, CSS Bîrlad şi LPS Suceava, în timp ce la Under 17 formaţiile calificate sînt CSS Bîrlad, CSS Tecuci, CFR Unirea Paşcani, CT Traian Vuia Galaţi, CSM Baia Mare, CNAV Bucureşti, CTMR TF Metrorex Bucureşti şi LPS Constanţa. Partidele vor avea loc pe stadioanele de rugby LPS şi Constructorul-Cleopatra din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.